İlk Veriler Belli Oldu! Hindistan'daki Uçağın Düşme Sebebi Ne?

New York Times gazetesi, Hindistan'da 12 Haziran'da yaşanan uçak kazasına ilişkin şimdiye dek elde edilen verilerle alakalı uzman görüşlerini topladığı bir çalışma yaptı. İncelemeye göre; uçaktaki arızanın kalkıştan sonra meydana geldiği düşünülüyor.

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İlk Veriler Belli Oldu! Hindistan'daki Uçağın Düşme Sebebi Ne?
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Hindistan'da 12 Haziran'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India uçağının düşüşüne ilişkin son incelemede dikkat çeken veriler elde edildi. New York Times (NYT) gazetesi, uçağa ait düşüş anı görüntülerini eski pilotlar, adli tıp ve havacılık güvenliği uzmanlarına inceleterek edindiği önemli sonuçları aktardı.

Uzman görüşleri, 12 Haziran'da meydana gelen kazada arızanın kalkış öncesi değil sonrasında meydana geldiğini ortaya koydu. Uçağın pistten ayrıldığı noktayı inceleyen uzmanlar, bu noktanın diğer uçakların kalkış noktası ile aynı olduğunu ve bu noktada büyük sorun teşkil eden bir durum olmadığını kaydetti. Güvenlik kameraları üzerinde yapılan analiz ise uçağın pistte bulunduğu konuma ancak geri gitmiş olması halinde varabileceği sonucunu gösterdi.

TEKERLEKLER TAM KAPANMADI

Uçağın kalkış anındaki görüntülerden yola çıkan uzmanlar, kanatlarındaki kalkış ve iniş esnasında açılan takımların normal bir şekilde olduğunu ifade etti.

Diğer yandan uzmanlar, uçak havalandıktan hemen sonra kapanması gereken tekerleklerin tam olarak kapanamadığını kaydetti. Görüntülerde tekerleklerin eğik pozisyonda olduğunu ifade eden uzmanlar, buradan yola çıkarak pilotun tekerlekleri kapatmak için harekete geçtiğini, ancak kapanma işleminin başarısız sonuçlandığını ortaya koydu.

İlk Veriler Belli Oldu! Hindistan'daki Uçağın Düşme Sebebi Ne? - Resim : 1

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun eski üyesi John Goglia, hidrolik güç kaybına neden olan elektrik arızası gibi bir sorun nedeniyle tekerleklerin kapanmamış olabileceğini belirtiyor.

ACİL DURUM JENERATÖRLERİ Mİ DEVREYE GİRDİ?

Boeing 787-8 Dreamliner modeli uçaklarda olası bir elektrik, hidrolik veya motor arızasında acil durum güç jeneratörünün devreye girdiği biliniyor. "Hava türbini" olarak bilinen bu sistem, ancak acil bir durumda uçağın inişine yardımcı olmak için yeterli güç sağlayabiliyor.

Çok sayıda havacılık uzmanı, görüntülerde duyulan belirgin sesin, uçağın acil durum güç jeneratörünün devreye girmiş olabileceğine dair bir kanıt olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca ses uzmanları, uçağın görüntülerinden elde edilen sesin yüzde 97 oranında hava türbininin sesi ile tutarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu, arızaların, hidrolik, elektrik ya da motor gücü kaybına yol açmış olabileceğini bildiriyor.

İKİ MOTOR AYNI ANDA ARIZALANMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar, uçakların tek motorunda arıza yaşandığında genellikle sapmalar meydana gelebileceğini ifade ederken, görüntülerde buna dair ibare olmadığını belirtti. Eski uçak kazası müfettişlerinden Jeff Guzzetti, "(Air India 171'de) Asimetrik bir kayma yok. Bu da uçakta simetrik bir güç kaybı yaşandığı anlamına geliyor olabilir" diye konuştu.

Bu durumun uçağın iki motorunda da bir arıza yaşanmış olabileceği anlamına geldiğini belirten uzmanlar, bunun "son derece sıra dışı" bir olay olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Uçağın düşmesi sonucu 229 yolcu ve 12 kişilik mürettebat ile yerleşim bölgesindeki 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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