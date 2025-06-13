Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağı dünyanın gündemine oturdu. Uçakta bulunan 242 kişiden sadece 1 kişi sağ kurtuldu. Başbakan Narendra Modi, kazanın yaşandığı bölgeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra ise hastaneye giderek mucizevi şekilde kurtulan yolcuyu ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde bulunan Ahmedabad kentinden Londra’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Air India'ya ait “Air India 171” sefer sayılı uçakta toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yolculardan 169’u Hindistan, 53’ü İngiltere, biri Kanada ve 7’si Portekiz vatandaşıydı. 241 yolcunun hayatını kaybettiği kazadan yalnızca 11A numaralı koltukta oturan İngiltere vatandaşı Vishwashkumar Ramesh adlı bir yolcu sağ kurtuldu. Ayrıca uçağın düştüğü bölgede bulunan 8 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti - Resim : 1

MODI OLAY YERİNE GİTTİ

Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Modi, bölgedeki enkazı gezdikten sonra yaralı yolcuyu hastanede ziyaret etti.

Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti - Resim : 2

Başbakan’ın ziyareti sırasında yetkililerle olayın detaylarına dair bilgi alışverişi yaptığı bildirildi.

Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti - Resim : 3

NEDENİ BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz kesinleşmezken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu tarafından resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında uçağın kara kutularından birine ulaşıldığı, diğerine ise henüz erişilemediği belirtildi. Kazayla ilgili teknik ve adli süreçlerin sürdüğü ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti - Resim : 4

115 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Air India’nın da bağlı olduğu Tata Group, kazanın ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Yapılan paylaşımda, “trajik olaydan derin üzüntü duyulduğu” ifade edilerek, kayıplar için başsağlığı ve dayanışma mesajı verildi. Açıklamada ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti - Resim : 5

KOLEJ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Tata Group’un açıklamasında, “sevdiklerini kaybeden ailelerin yanında olunacağı” vurgulanırken, yaralıların tüm tıbbi masraflarının da karşılanacağı bildirildi. Kazadan etkilenen BJ Tıp Koleji’nin yeniden inşasına da destek sağlanacağı duyuruldu. Yardım kararlarının hızlı şekilde hayata geçirileceği açıklandı.

Dışişleri'nden Hindistan'daki Uçak Faciası İçin Taziye MesajıDışişleri'nden Hindistan'daki Uçak Faciası İçin Taziye MesajıGüncel

Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar! Ölen 241 Kişinin Ailesine Ne Kadar Ödenecek?Hindistan’daki Faciada Uçak Firmasından Yeni Karar! Ölen 241 Kişinin Ailesine Ne Kadar Ödenecek?Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hindistan Uçak kazası
Son Güncelleme:
Haziran Ayında Hangi Çiçekler Ekilir? Sıcaktan Etkilenmiyorlar, Renkleri Görenleri Büyülüyor Haziran Ayında Hangi Çiçekler Ekilir? Sıcaktan Etkilenmiyorlar, Renkleri Görenleri Büyülüyor
Netanyahu’nun Ağlama Duvarı’na Bıraktığı Not Ortaya Çıktı Netanyahu’nun Ağlama Duvarı’na Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Şans İşte Bu Burca Gülecek Şans İşte Bu Burca Gülecek
Trump'tan Bir Açıklama Daha, 'İran'a Bir Şans Verdim' Trump'tan Bir Açıklama Daha, 'İran'a Bir Şans Verdim'
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim' Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'
Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu