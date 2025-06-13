Hindistan Başbakanı Modi Enkaz Alanına Gitti, Uçak Kazasından Tek Kurtulan Yolcuyu Ziyaret Etti

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Hindistan’ın Gucerat eyaletinde bulunan Ahmedabad kentinden Londra’ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Air India'ya ait “Air India 171” sefer sayılı uçakta toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yolculardan 169’u Hindistan, 53’ü İngiltere, biri Kanada ve 7’si Portekiz vatandaşıydı. 241 yolcunun hayatını kaybettiği kazadan yalnızca 11A numaralı koltukta oturan İngiltere vatandaşı Vishwashkumar Ramesh adlı bir yolcu sağ kurtuldu. Ayrıca uçağın düştüğü bölgede bulunan 8 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

MODI OLAY YERİNE GİTTİ

Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Modi, bölgedeki enkazı gezdikten sonra yaralı yolcuyu hastanede ziyaret etti.

Başbakan’ın ziyareti sırasında yetkililerle olayın detaylarına dair bilgi alışverişi yaptığı bildirildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz kesinleşmezken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu tarafından resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında uçağın kara kutularından birine ulaşıldığı, diğerine ise henüz erişilemediği belirtildi. Kazayla ilgili teknik ve adli süreçlerin sürdüğü ifade edildi.

115 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Air India’nın da bağlı olduğu Tata Group, kazanın ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Yapılan paylaşımda, “trajik olaydan derin üzüntü duyulduğu” ifade edilerek, kayıplar için başsağlığı ve dayanışma mesajı verildi. Açıklamada ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

KOLEJ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Tata Group’un açıklamasında, “sevdiklerini kaybeden ailelerin yanında olunacağı” vurgulanırken, yaralıların tüm tıbbi masraflarının da karşılanacağı bildirildi. Kazadan etkilenen BJ Tıp Koleji’nin yeniden inşasına da destek sağlanacağı duyuruldu. Yardım kararlarının hızlı şekilde hayata geçirileceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi