Netanyahu’nun Ağlama Duvarı’na Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İran’a yönelik “Yükselen Aslan” operasyonunun ardından Ağlama Duvarı’na bıraktığı not açıklandı. İncil’den alıntı yapan notta, “Bir dişi aslan gibi ayağa kalkmalı ve bir aslanın kendisi gibi ayakta kalkması gereken bir halk” yazdığı belirtildi.

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Netanyahu’nun Ağlama Duvarı’na Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
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İsrail’in İran’a düzenlediği ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran askeri operasyonun ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün Ağlama Duvarı’na giderek bir not bıraktığı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bugün, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamayla, Netanyahu’nun notunda yazanlar ortaya çıktı.

'YÜKSELEN ASLAN' DETAYI...

Açıklamaya göre, Netanyahu’nun notunda İncil’den alıntı yaptığı ve “Bir dişi aslan gibi ayağa kalkmalı ve bir aslanın kendisi gibi ayakta kalkması gereken bir halk” ifadelerine yer verdiği belirtildi. Bu mesaj, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonuna “Yükselen Aslan” adını vermesiyle de paralellik gösteriyor.
İncil’de yer alan ilgili ayette, “İnsanlar büyük bir aslan gibi ayağa kalkmalı ve genç bir aslan gibi ayakta kalmalı. Avını yemeden ve kanını içmeden yatmamalı” ifadeleri bulunuyor. Netanyahu’nun bu alıntıyı seçmesi, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonun kararlılık ve güç mesajını pekiştirme amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.

İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırırken, Netanyahu’nun bu sembolik hareketi ve notu, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası topluma yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki gelişmeler, dünya genelinde yakından takip edilmeye devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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