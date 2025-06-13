Netanyahu'dan İsrail Halkına Çağrı! 'Gıda Stoklayın, Sığınaklarda Kalın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in İran'a yönelik bugün başlattığı hava saldırılarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de dahil pek çok üst düzey yetkili öldürülürken, saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bir açıklama geldi. X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Netanyahu, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını savundu.

'BEDAVA SAVAŞ YOKTUR'

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını bildiren Başbakan Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı. Diğer yandan Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini söyledi.

İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA