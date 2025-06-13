İsrail İran'ı Vurdu, Dünyadan Tepkiler Peş Peşe Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in İran’a düzenlediği gece yarısı saldırının ardından, Orta Doğu’da gerilim bir kez daha tırmandı. İsrail’in saldırısı İran’ın nükleer altyapısını hedef alırken, çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.

Saldırıların İran’ın uranyum zenginleştirme merkezini hedef aldığı öğrenilirken, dünya ülkelerinden açıklamalar peş peşe geldi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Orta Doğu'daki her türlü askeri gerilimi kınıyor. Özellikle İran ile ABD arasındaki İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler devam ederken İsrail'in İran'daki nükleer tesislerine saldırmasından dolayı özellikle endişe duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Guterres de taraftarlara itidal çağrısında bulundu.

ABD

İsrail’in saldırısının ardından gözler ABD’nin vereceği tepkideydi. ABD cephesinden yapılan açıklamada, ABD’nin saldırıları müdahil olmadığı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio şunları kaydetti:

"Bu gece İsrail, İran'a karşı hamle yaptı. Biz İran'a yapılan bu saldırıya müdahil değiliz ve bizim birincil önceliğimiz bölgedeki ABD güçlerini korumaktır. Şunu açıkça söylemem gerek: İran, ABD'nin çıkarlarını ya da personelini hedef almamalı"

RUSYA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin sürekli bilgi verildiğini kaydeden Peskov, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tüm taraflardan geri adım atmalarını ve tansiyonu acilen düşürmelerini istedi. "Şimdi itidal, sakinlik ve diplomasiye dönme zamanıdır" diyen Starmer "Tansiyonun yükselmesi bölgedeki kimseye yaramıyor. Orta Doğu'da istikrarı sağlamak öncelikli olmalı" diye ekledi.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise, alarmda olduklarını açıkladı ve "Bu saldırı hali hazırda kırılgan olan bölgedeki ilişkileri daha da istikrarsızlaştırır. Gerilimi azaltmak için taraflara çağrıda bulunuyoruz" diyerek diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan’dan da İsrail’e tepki geldi. İsrail’in saldırıları kınanırken, İsrail'in saldırısının İran'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğini riske attığı vurgulandı.

ÇİN

Çin’in İran Büyükelçiliği, İran’daki durumun ciddi ve karmaşık olduğunu kaydederken, ülkedeki vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip ederek kalabalık yerlerden uzak durmak gibi kendi güvenlik önlemlerini almaları çağrısında bulundu.

ENDONEZYA

Endonezya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Endonezya, İsrail'in İran'a saldırısını çok sert bir dille kınıyor. Bu saldırı bölgede var olan gerilimleri artırma ve çatışmaların daha da geniş bir alana yayılmasını tetikleme riski taşıyor"

ÜRDÜN

Ürdün cephesinden gelen açıklamada ise, Ürdün hava sahasına yapılacak herhangi bir ihlalin tolere edilmeyeceği kaydedildi. Açıklamada, "Ülkemizin ulusal güvenliği kırmızı çizgimizdir ve vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkenin güvenliğini tehdit eden hiçbir şeye izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

UMMAN

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde arabuluculuk yapan Umman tarafı ise "Umman bu eylemi, Birleşmiş Milletler şartının ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalini temsil eden tehlikeli ve pervasız bir tırmanma olarak değerlendiriyor. Bu tür saldırgan ve ısrarcı davranışlar kabul edilemez olup bölgesel barış ve güvenliği daha da istikrarsızlaştırmaktadır" dedi.

JAPONYA

Japonya Kabine Sözcüsü Yoshimasa Hayashi de ülkesinin diplomatik çabalara devam edeceğini işaret ederken, bölgedeki Japon vatandaşlarının korunması için çabalayacaklarını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya ise "Orta Doğu'da barış ve istikrar, Japonya için son derece önemlidir. İlgili tüm tarafların itidalli olmalarını istiyoruz" dedi.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın tepkisi tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." ifadesini kullanan Prevot, daha fazla istikrarsızlığa yol açacak her türlü eylemden ciddi şekilde endişe duyduğunu bildirdi. Prevot, "Belçika, tüm aktörleri azami itidal göstermeye ve her ne pahasına olursa olsun tırmanıştan kaçınmaya çağırıyor." mesajını paylaştı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarından ciddi endişe duyulduğunu belirterek, durumun gerginleştirilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından İran topraklarına karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlardan ciddi şekilde endişeliyiz. Durumun gerginleştirilmesini kesin şekilde kınayarak, tarafları mevcut fikir ayrılıklarını yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak, diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi