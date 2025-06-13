İsrail'in Saldırıları Sonrası İran Dini Lideri Hamaney'den İntikam Yemini!

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İsrail, bugün İran'a hava saldırıları başlatarak Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de dahil pek çok üst düzey ismi öldürdü. Dünyanın endişeyle takip ettiği İran dini lideri Ali Hamaney, saldırıları teyit ederek İsrail'e sert karşılık vereceklerini bildirdi.

Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir" ifadesini kullandı.

'KESİNLİKLE KARŞILIĞINI ALACALAR'

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını vurgulayan Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır" ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA