Hindistan’daki Uçak Faciasında Sır Perdesi Aralanıyor: Kara Kutu Bulundu

Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada 241 yolcu ve mürettebat ile birlikte bölgede yaşayan en az 24 sivil hayatını kaybetti. Kazanın nedenini aydınlatmak amacıyla başlatılan soruşturmada, uçakta bulunan iki kara kutudan biri bulundu.

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Hindistan’daki Uçak Faciasında Sır Perdesi Aralanıyor: Kara Kutu Bulundu
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Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Air India'ya ait AI171 sefer sayılı uçak, kalkıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düştü. Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağında bulunan 242 kişi ile kazanın gerçekleştiği bölgede yaşayan en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam can kaybı sayısı 265'i aştı.

Air India, kazada sadece bir kişinin sağ kurtulduğunu doğruladı.

Uçağın düşmesiyle birlikte, kazanın meydana geldiği bölgede bulunan bir öğrenci pansiyonunda kalan tıp öğrencileri ve ailelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’daki Uçak Faciasında Sır Perdesi Aralanıyor: Kara Kutu Bulundu - Resim : 1

KARA KUTU BULUNDU

Kazanın nedenini aydınlatmak amacıyla başlatılan soruşturmada, uçakta bulunan iki kara kutudan biri kurtarıldı. Kokpit ses kayıt cihazı ise hala aranıyor. Kara kutunun analiz sürecine Hindistanlı yetkililerin yanı sıra İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Şubesi, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve uçak üreticisi Boeing'in uzmanları da katılacak.

Yetkililer, kazanın kesin nedenine dair açıklama yapmak için erken olduğunu belirtirken, kurtarma ve teşhis çalışmaları bölgedeki güvenlik önlemleriyle birlikte devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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