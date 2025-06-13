İran'dan İsrail Saldırıları Sonrası Flaş Karar! Barış Masası Dağıldı

İran, İsrail'in saldırılarının ardından 15 Haziran'da yapılması planlanan ABD ile nükleer müzakerelerini durdurduğunu açıkladı.

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İran'dan İsrail Saldırıları Sonrası Flaş Karar! Barış Masası Dağıldı
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İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar ülkede alarm verdirmişken, İran devlet televizyonu flaş bir gelişmeyi duyurdu. İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmama kararı aldı.

İSRAİL İRAN’I VURDU

İran ile İsrail arasındaki gerilim, İsrail’in dün gece başlattığı saldırılar ile yeniden yükseldi. İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

TÜMGENERAL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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