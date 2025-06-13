İsrail'in İran Saldırısına İlişkin ABD'den İlk Açıklama: 'Dahil Değiliz, İran Bizi Hedef Almamalı'

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İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rubio, saldırıya doğrudan müdahil olmadıklarını belirterek, ABD’nin bölgedeki önceliğinin kendi askerî personelinin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." sözleriyle konumlarını netleştirdi.

'İSRAİL BİLGİLENDİRDİ'

Rubio, saldırının İsrail tarafından önceden bildirildiğini ve Tel Aviv yönetiminin bu operasyonu "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirdiğini aktardı. ABD’nin bu süreçte İsrail’i yalnız bırakmadığını ancak saldırının planlamasında yer almadığını da vurguladı. Washington yönetiminin yaşanabilecek gelişmelere karşı hazırlıklı olduğu kaydedildi.

Açıklamasında Başkan Donald Trump’ın direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Rubio, bölgede görev yapan Amerikan güçlerinin korunması için tüm gerekli önlemlerin devreye alındığını belirtti. Ayrıca ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle sürekli temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

'ABD'Yİ HEDEF ALMASINLAR'

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

Kaynak: AA