Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi

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Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. İsrail'in gece saatlerinde başlattığı 'Yükselen Aslan' adlı askeri operasyon kapsamında, başkent Tahran dahil olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenlendi.

HAVA SAHALARI PEŞ PEŞE KAPANDI

NTV’nin haberine göre operasyon, bölgede hava trafiğini altüst ederken İsrail, Irak ve Ürdün güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını kapattı. Katar Havayolları da İran'a uçak seferlerini iptal etti. İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladı. Katar Havayolları da İran seferlerini durdurduğunu açıkladı.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

İran hava sahası ise İsrail unsurlarının aktif saldırı hâlinde olması nedeniyle havayolu şirketleri tarafından riskli ilan edildi.

Saldırıların amacının İran'ın nükleer kapasiteye ulaşmasını engellemek olduğunu duyuran İsrail, aynı zamanda İranlı üst düzey yetkililerin hedef alındığı ve bazı isimlerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UÇUŞ ROTALARI YENİDEN ÇİZİLDİ

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkış yapan uçaklar, İran ve Irak hava sahalarını kullanmaktan kaçınırken, uçaklar Suudi Arabistan'ın kuzeyinden geçip Ürdün’ün güneyine yönelmeye başladı. Pilotlar, Mısır’ın kuzeydoğusu üzerinden Türkiye veya Yunanistan hava sahasına girerek rotalarına devam etti.

Kaynak: NTV