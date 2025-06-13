Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi

Tahran başta olmak üzere İran’ın çok sayıda noktasına bomba yağdıran İsrail, saldırılarına devam ederken, havada alarm başladı. İsrail, Irak ve Ürdün güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını kapattı. Öte yandan uçakların rotası da değişti. Bazı uçaklar, rotalarını Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanarak devam ettirdi. İsrail hava yolları, Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladı. Katar Havayolları ise İran seferlerini durdurdu.

Son Güncelleme:
Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. İsrail'in gece saatlerinde başlattığı 'Yükselen Aslan' adlı askeri operasyon kapsamında, başkent Tahran dahil olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenlendi.

Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi - Resim : 1

HAVA SAHALARI PEŞ PEŞE KAPANDI

NTV’nin haberine göre operasyon, bölgede hava trafiğini altüst ederken İsrail, Irak ve Ürdün güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını kapattı. Katar Havayolları da İran'a uçak seferlerini iptal etti. İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladı. Katar Havayolları da İran seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi - Resim : 2

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

İran hava sahası ise İsrail unsurlarının aktif saldırı hâlinde olması nedeniyle havayolu şirketleri tarafından riskli ilan edildi.

Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi - Resim : 3

Saldırıların amacının İran'ın nükleer kapasiteye ulaşmasını engellemek olduğunu duyuran İsrail, aynı zamanda İranlı üst düzey yetkililerin hedef alındığı ve bazı isimlerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Orta Doğu'da Alarm! Gökyüzü Alev Alev… İsrail-İran Kaosu Göğe Sıçradı… Hava Trafiği Durdu, Rota Yeniden Çizildi - Resim : 4

UÇUŞ ROTALARI YENİDEN ÇİZİLDİ

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkış yapan uçaklar, İran ve Irak hava sahalarını kullanmaktan kaçınırken, uçaklar Suudi Arabistan'ın kuzeyinden geçip Ürdün’ün güneyine yönelmeye başladı. Pilotlar, Mısır’ın kuzeydoğusu üzerinden Türkiye veya Yunanistan hava sahasına girerek rotalarına devam etti.

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Karelerİran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk KarelerDünya

İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmediİsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme GecikmediDünya

Kaynak: NTV

Etiketler
İsrail
Son Güncelleme:
İsrail'in İran Saldırısına İlişkin ABD'den İlk Açıklama: 'Dahil Değiliz, İran Bizi Hedef Almamalı' İsrail'in İran Saldırısına İlişkin ABD'den İlk Açıklama
Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur? Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! Misilleme Gecikmedi
12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi 12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi Dünya Diken Üstünde! İsrail 'Nükleer' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak
Orta Doğu'da Tansiyon Yükseldi, Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Bakan Memişoğlu Tarih Verdi: HPV Aşı Programı Başlıyor Bakan Memişoğlu Tarih Verdi: HPV Aşı Programı Başlıyor