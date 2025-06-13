İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrası Borsa İstanbul'da Sert Düşüş

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Borsa İstanbul güne sert kayıpla başladı. Jeopolitik risklerin artmasıyla BIST 100 endeksi yüzde 3,71 düşüşle açıldı. Tüm sektörler değer kaybederken, en sert düşüş ulaştırma hisselerinde yaşandı.

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İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrası Borsa İstanbul'da Sert Düşüş
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İsrail, bu gece İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırılar dünyadaki ekonomik dengeleri de etkiledi.

Borsa İstanbul'da satış dalgası derinleşiyor. BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre yüzde 3,71 oranında düşüşle 9.166,80 puandan başladı. Dün de satış baskısı altında kalan endeks, günü yüzde 1,71'lik kayıpla 9.520,22 puanda tamamlamıştı.

İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrası Borsa İstanbul'da Sert Düşüş - Resim : 1

Günün açılışında bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi ise yüzde 4,10 oranında değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri ekside seyrederken, en sert düşüş yüzde 5,95 ile ulaştırma sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon yatırımcı güvenini sarsarken, ABD ile Çin arasındaki temasların yarattığı iyimserlik gölgede kaldı. Risk algısının yükselmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da da satışlar hız kazandı.

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Kaynak: AA

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