İsrail'in Saldırıları Sonrası Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Düştü

İsrail'in saldırıları sonrası döviz kurunda dengeler bir kez daha değişti. Dolar/TL, yükselişe geçerek 39,4280 liradan satışa çıkarken, euro/TL ise düşüş kaydederek 45,5110 lira oldu.

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İsrail'in Saldırıları Sonrası Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Düştü
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İsrail, bugün İran'a hava saldırıları başlatarak pek çok üst düzey İranlı ismi öldürdü. Tüm dünya yaşananları endişeyle takip ederken piyasalarda da bir çalkalanma yaşandı. Altın ve petrol fiyatları aniden fırlarken, uzun süredir yükselişte olup pek çok rekor kıran dolar ve euroda son günlerde yaşanan düşüşün arkasından yeniden dengeler değişti.

İsrail'in Saldırıları Sonrası Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Düştü - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Saldırılar sonrası dolar yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, euroda ise düşüş görülüyor. 13 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 39,4260 liradan alınan dolar, 39,4280 liradan satılıyor. 45,5090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,5110 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3310, avronun satış fiyatı ise 45,7010 lira olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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