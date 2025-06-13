Orta Doğu'da Tansiyon Yükseldi, Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Orta Doğu’daki jeopolitik kriz altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ons altın 3.435 dolara yükselirken, gram altın yurt içinde 4.379 TL ile tarihi zirvesini gördü. Kritik eşik olan 7 bin lira seviyesini çok yakın zamanda aşan çeyrek altın ise 7.150 sınırına dayandı.
İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla birlikte Orta Doğu’da yükselen jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda güvenli liman alımlarını hızlandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın %1’den fazla prim yaparak 3.435 dolara kadar tırmandı ve son 5 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Aynı dönemde yurt içinde spot piyasada gram altın fiyatı 4.379 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
ALTIN FIRLADI
Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 4.440 TL seviyesini aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL sınırına yaklaştı. Sabah saatlerinde spot piyasada gram fiyatı 4.355 TL seviyesinde dengelenirken, altındaki yükselişte sadece bölgesel gerilim değil, doların zayıf seyri ve küresel ekonomik belirsizlikler de etkili oldu. Analistlere göre jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar yeniden altına yöneliyor.
KRİTİK EŞİKTE
Öte yandan teknik analizlere göre altının ons fiyatı 3.400–3.420 dolar aralığında kritik bir destek bölgesine oturmuş durumda. Uzmanlar, bu seviyelerin korunması hâlinde ons altında yeni rekorların görülebileceğini belirtiyor.
Altın fiyatlarında son durum şöyle:
Gram altın 4.344,42 TL
Çeyrek altın 7.132,00 TL
Yarım altın 14.262,00 TL
Tam altın 28.024,00 TL
Cumhuriyet altını 28.397,00 TL
Gremse altın 70.274,90 TL
ONS altın 3.422,00 dolar
Kaynak: Haber Merkezi