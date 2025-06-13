İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler

İsrail, bugün İran'a hava saldırıları başlatıp Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de dahil pek çok üst düzey ismi öldürdü. Saldırıların ardından İran'da ağır yıkım yaşandı.

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İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler
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Dünya bugün İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarıyla dehşete düştü. İsrail'in İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz şehirlerine düzenlediği hava saldırıları sonrası Kasr Şirin ve Kirmanşah kentleri de bombalandı. Bölgede pek çok üst düzey İranlı isim hayatını kaybetti.

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 1

Birçok kente aynı anda düzenlenen saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 2

Sivil can kayıplarının da olduğu bildirilen saldırılar, İran'da birçok bölgeyi yerle bir etti. Bombardıman sonrası ülkede ağır yıkım yaşandı. Çok sayıda bina ve araç büyük hasar aldı.

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 3

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 4

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 5

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 6

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 7

İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler - Resim : 8

Kaynak: Haber Merkezi

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