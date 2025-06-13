İran Yerle Bir Oldu! İşte İsrail Bombardımanı Sonrası İlk Kareler

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Dünya bugün İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarıyla dehşete düştü. İsrail'in İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz şehirlerine düzenlediği hava saldırıları sonrası Kasr Şirin ve Kirmanşah kentleri de bombalandı. Bölgede pek çok üst düzey İranlı isim hayatını kaybetti.

Birçok kente aynı anda düzenlenen saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivil can kayıplarının da olduğu bildirilen saldırılar, İran'da birçok bölgeyi yerle bir etti. Bombardıman sonrası ülkede ağır yıkım yaşandı. Çok sayıda bina ve araç büyük hasar aldı.

Kaynak: Haber Merkezi