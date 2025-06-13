Mahkeme Kararıyla Sabancı Soyadını Almıştı! Iraklı İş İnsanına Konkordato Şoku! Mahkemeden Ret Kararı Geldi

İstanbul’dan Irak’a kargo ve lojistik taşımacılığı yapan Iraklı sermayeli Bağdat Grup'un (Baghdad Group) konkordato talebi mahkemeden döndü.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Mahkeme Kararıyla Sabancı Soyadını Almıştı! Iraklı İş İnsanına Konkordato Şoku! Mahkemeden Ret Kararı Geldi
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İstanbul 45. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici mühlet verilen firmaların talebi reddedildi. Mahkeme ayrıca konkordato komiser heyetinin görevine son vererek, tüm tedbir kararlarını kaldırdı.

BAĞDAT GRUP VE DİĞER FİRMALARA RET

Karara konu olan şirketler arasında daha önce ekonomik krizden etkilenerek konkordato ilan eden Iraklılara ait "Baghdad Group Tekstil Turizm Kargo ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi" de bulunuyor. Aynı dosyada, "Al Abayechi Group Tekstil Lojistik ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi" ile "İstanbul Global Group Tekstil Kargo Ekspres ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi" de yer aldı.

Mahkeme Kararıyla Sabancı Soyadını Almıştı! Iraklı İş İnsanına Konkordato Şoku! Mahkemeden Ret Kararı Geldi - Resim : 1

SAVAŞ SABANCI VE KARDEŞİNE AİT OLDUĞU BELİRTİLDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, şirketlerin sahibi olarak görünen kişi, adını daha önce Wisam Mohanad Abayechi iken değiştiren Savaş Sabancı. Sabancı'nın kardeşi Saif Mohanad Abayechi ile birlikte şirketleri 2016 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kaydettirdiği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

İstanbul’dan Irak’a tekstil ürünleri gönderen birçok firma, daha önce Bağdat Grup'a ödeme yapılmadığı gerekçesiyle şirkete yönelik baskınlar gerçekleştirmişti. Söz konusu şirketler, taşımacılıkta yaşanan sorunlar ve tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gündeme gelmişti.

MAHKEME KARARIYLA KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar kapsamında; Savaş Sabancı ile ilişkili 3 şirketin konkordato talepleri ayrı ayrı reddedildi. Mahkeme, komiser heyetinin görevine son verilmesine ve daha önce uygulamaya konan tedbir kararlarının tamamının kaldırılmasına hükmetti.

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