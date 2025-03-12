Sabancı'nın Lojistik ve Kargo Şirketleri Batıyor! Uluslararası Taşımacılık Yapıyordu, Mahkeme 3 Aylık Mühlet Verdi

Savaş Sabancı isimli bir kişiye ait olan lojistik ve kargo şirketleri hakkında mahkeme tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. İstanbul 45. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ara kararı doğrultusunda, konkordato sürecinin işleyişine yönelik önemli adımlar atıldı.

MAHKEME KARARIYLA SABANCI OLDU

2016 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kayıt ettirilen şirket, Wisam Mohanad Abayechi (daha sonra ismini Savaş Sabancı olarak değiştirdi) ve kardeşi Saif Mohanad Abayechi’nin ortaklığına sahip.

Mahkeme, davacı Savaş Sabancı ile birlikte şu şirketler hakkında konkordato süreci başlatılmasına karar verdi:

Al Abayechi Group Tekstil Lojistik ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Baghdad Group Tekstil Turizm Kargo ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

İstanbul Global Group Tekstil Kargo Ekspres ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 286. maddesi kapsamında sunulan belgeleri eksiksiz bulduğunu belirterek, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalinin değerlendirilmesi için üç kişilik konkordato komiser heyeti atanmasına hükmetti.

ALACAKLILAR İÇİN TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU

Konkordato süreci kapsamında, borçlu şirketler aleyhine her türlü icra ve haciz işlemleri ihtiyati tedbir yoluyla durduruldu. Buna, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yürütülen takipler de dahil edildi.

Mahkeme, geçici mühlet kararının Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yayımlanmasına karar verdi. Ayrıca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin emsal kararı doğrultusunda, geçici mühlet talebinden önce düzenlenen çeklerin bankaya ibraz edilmesi halinde, konkordato sürecinde olunduğuna dair şerh düşülmesi gerektiği belirtildi.