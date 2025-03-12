Taşıt Kredilerinde Yeni Düzenleme! BDDK Duyurdu: Vade Sınırı ve Oranlar Değişti

BDDK, taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre araç alımı için kullanılan kredilerin vade süreleri ve kredi oranları aracın fiyatına göre yeniden şekillendi.

BDDK’nın yaptığı değişiklikle taşıt kredilerinde vade süreleri ve fiyatlar şöyle oldu:

2.5 milyon TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay vade uygulanacak

2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki taşıtlar: Vade süresi 36 ay ile sınırlandırıldı

5 milyon TL ile 6,5 milyon TL arasındaki taşıtlar: En fazla 24 ay vade yapılabilecek

6,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasındaki taşıtlar: Vade süresi 12 ay olacak

7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar: Kredi desteği verilmeyecek

KREDİ KULLANIM ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Taşıt alımlarında kredi tutarının aracın değerine göre oranı da değişti. Yeni düzenlemeye göre oranlar da şöyle oldu:

2.5 milyon TL ve altındaki araçlar: Yüzde 70’ine kadar kredi kullanılabilecek

2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki taşıtlar: Kredi oranı yüzde 50 ile sınırlandırıldı

5 milyon TL ile 6,5 milyon TL arasındaki taşıtlar: Araç değerinin en fazla yüzde 30’u kadar kredi alınabilecek

6,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasındaki taşıtlar: Kredi oranı yüzde 20 olarak belirlendi

7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar: Kredi kullandırılmayacak

ESKİ KREDİLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Daha önce taşıt kredilerinin yenide yapılandırılması durumunda kredinin alındığı tarihte geçerli olan vade süreleri aynen korunacak. Yeni düzenleme yalnızca yeni kullanılan araçlar için geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi