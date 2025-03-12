Bakanlığın Yarısını İşten Çıkarıyor! Çok Konuşulacak Bir Karar Daha

ABD BaşkanI Donald Trump federal hükümeti küçültme amacı doğrultusunda bir hamle daha yaptı. Bu kapsamda Eğitim Bakanlığı, personel sayısını yarıya indirme planı çerçevesinde 1.300'ün üzerinde çalışanına işten çıkarma bildirimi gönderdi.

Bakanlığın Yarısını İşten Çıkarıyor! Çok Konuşulacak Bir Karar Daha

ABD Eğitim Bakanlığı, personel sayısını yarıya indirme planı çerçevesinde 1.300'ün üzerinde çalışanına işten çıkarma bildirimi gönderdi. Bu adım, Başkan Donald Trump’ın federal hükümeti küçültme hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

1300 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Son dönemde, bakanlık yetkilileri, gönüllü ayrılık programları ve deneme süresindeki çalışanların işten çıkarılması gibi yöntemlerle personel sayısını azaltmıştı. Geçtiğimiz haftalarda, 572 çalışanın istifa karşılığında sunulan teklifleri kabul etmesinin ardından, Salı günü bin 300'den fazla çalışan daha işten çıkarıldı. Bu süreçle birlikte, Trump’ın Ocak ayında ikinci dönemine başlamasıyla, 4.133 olan bakanlık çalışanı sayısının 2.183'e düşeceği öngörülüyor.

Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan bu gelişme, kurumun olağan faaliyetlerini sürdürme kapasitesi konusunda endişeleri beraberinde getirirken, benzer adımların Gazi İşleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik İdaresi ve diğer federal kurumlarda da uygulanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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