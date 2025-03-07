Türk Bilişim Devi TRNET Batıyor! Mahkeme 2 Ay Süre Verdi

2000'li yılların başında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan TRNET, 14 yıldır çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Şirket, güvenlik sistemleri, araç takip ve filo yönetimi, su arıtma sistemleri, mobil araç kamera sistemleri, reklam hizmetleri ve cam kandil üretimi gibi farklı alanlarda çözüm sunan firma yaşadığı ekonomik krizden çıkamayarak iflas bayrağını açtı.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, TRNET Bilişim A.Ş. ve TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin konkordato başvurularına ilişkin geçici mühletin 2 ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu süre boyunca tüm tedbirlerin devam edeceğini ve mahkeme tarafından atanan geçici komiserlerin görev ve yetkilerinin aynen sürdürüleceğini bildirdi.

2 AY UZATILDI

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato süreciyle ilgili şu kararları verdi:

TRNET Bilişim A.Ş. ve TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin konkordato başvurularının 2 ay süreyle uzatılması kararlaştırıldı.

Geçici mühlet süresi boyunca, mahkeme tarafından atanan bağımsız denetçi Emine Karaman, mali müşavir Hatmeş Belfu Dinğil ve avukat Jülide Keleş Yarışan’ın görevleri aynen devam edecek.

Ayrıca, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının ilan edilmesi ve ilgili mercilere bildirilmesine karar verildi.