Borsa, Dolar Bahane Altın Şahane! Yatırımcısı Paraya Para Demedi: Hem Ayın Hem Yılın Kazandıranı Oldu

TÜİK, Şubat ayının en çok kazandıran yatırım araçlarını ve getiri oranlarını tek tek açıkladı. Bu kapsamda külçe altın geçtiğimiz ay yatırımcıya yüzde 7,76'lık net kâr elde ettirdi. Yıllık bazda da kazanan değişmedi ve altın fiyatları TÜFE indirgendiğinde yüzde 19,17 getiri sağladı.

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Borsa, Dolar Bahane Altın Şahane! Yatırımcısı Paraya Para Demedi: Hem Ayın Hem Yılın Kazandıranı Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,76 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa, Dolar Bahane Altın Şahane! Yatırımcısı Paraya Para Demedi: Hem Ayın Hem Yılın Kazandıranı Oldu - Resim : 1

YIL BAZINDA KAZANDIRAN ARAÇ SARI METAL

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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