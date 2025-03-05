Denizli'nin 34 Yıllık Kumaş Devi İflas Etti: Mahkemeden Flaş Karar

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batutek Teknik Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bağlı şirketler hakkında konkordato talebi üzerine geçici mühlet kararı verdi. 27 Şubat 2025 tarihli mahkeme kararına göre, Batutek Teknik Kumaş ve By Anotolia Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile davacılar Okan Tekin ve Sabahattin Sertçelik için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı uygulanacak.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ KOMİSER DENETİMİNDE OLACAK

Mahkeme, şirketin işleyişini kontrol etmek üzere bağımsız denetçi Adnan Selçuk, mali müşavir Ramazan Borucu ve avukat Kemal Gökay Çelik’i geçici komiser olarak atadı. Bu süreçte şirketin tüm iş ve işlemleri, mahkeme tarafından atanan komiserlerin onayına tabi olacak. Ayrıca, şirketin rehin verme, kefil olma, taşınmazlarını devretme gibi işlemleri mahkeme izni olmadan gerçekleştirilemeyecek.

ALACAKLILARA YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, alacaklılara ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde konkordato kararına itiraz etme hakkı tanıdı. Alacaklılar, konkordato sürecine ilişkin itirazlarını mahkemeye sunarak, konkordato talebinin reddini talep edebilecek.