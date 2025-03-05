Türk Şirketleri Arasında İlk 500'deydi! 37 Yıllık Petrol Devi İflas Etti
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olarak kabul edilen ve 1988 yılında Cahit Yalçın Eraydın tarafından kurulan CYE Petrol, yaşadığı ekonomik krizden çıkamayarak iflas etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi ve tasfiye sürecini başlattı.
Kaynak: Ekonomide Haber
CYE Petrol, 1988 yılında kurulduktan sonra hızla büyüyerek sektörde önemli bir yer edindi. 1992 yılında 4.000 m³ Poliport depolama sözleşmesi imzalayan şirket, 2001 yılında Türkiye Bunker Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2004 yılında depolama kapasitesini 10.000 m³'e çıkaran CYE Petrol, 2005 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) bunker lisansı aldı. 2006 yılında Alasonya Shipping’i kurarak bunker mavna hizmetleri sunmaya başladı.
NATO GEMİLERİNE TEDARİK SAĞLIYORDU
Ekonomide Haber'in özel haberine göre, 2007 yılında Coriolis Kütle Akış Ölçerleri kullanmaya başlayan şirket, 2008 yılında NATO gemilerine tedarik sağlamaya başladı. 2010 yılında Poliport depolama kapasitesini 17.000 m³'e çıkaran CYE Petrol, 2011 yılında Türkiye’de ilk kez Düşük Kükürtlü Yakıt Yağı (%1) tedarik etti. 2014 yılında ise Emerson Coriolis Kütle Akış Ölçerleri'ni kullanarak sektördeki teknolojik liderliğini pekiştirdi.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLDU
CYE Petrol, 2015 yılında “Türkiye’nin En İyi Bunker Şirketi” seçilerek Altın Çıpa Ödülleri’ne layık görüldü. 2018 yılında Poliport depolama kapasitesini 51.000 m³'e çıkaran şirket, 2019 yılında IMO yönetmeliklerine uygun Türkiye’nin ilk Çok Düşük Kükürtlü Yakıt Yağını (%0,5) tedarik etti. Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, 2020 yılında Türkiye bunker pazarının %23’ünü (530.000 MT/yıl satış) elinde bulunduran CYE Petrol, 2021 yılında Türkiye’nin 265. en büyük şirketi olarak FORTUNE 500 listesine girdi.
İFLAS KARARI VE TASFİYE SÜRECİ
Ancak, tüm bu başarılara rağmen, CYE Petrol 2023 yılında yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle iflas etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar vererek konkordato tedbirlerini kaldırdı ve tasfiye sürecini başlattı.
37 yıllık bir geçmişe sahip olan CYE Petrol, Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir yere sahipti. Ancak ekonomik kriz ve finansal zorluklar nedeniyle iflas etmesi, sektörde büyük bir şok yarattı. Şirketin tasfiye süreci, Türkiye’nin enerji piyasasındaki dinamikleri yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. CYE Petrol’ün başarı hikayesi, aynı zamanda ekonomik dalgalanmaların şirketler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.