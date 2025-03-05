Türk Şirketleri Arasında İlk 500'deydi! 37 Yıllık Petrol Devi İflas Etti

İFLAS KARARI VE TASFİYE SÜRECİ

Ancak, tüm bu başarılara rağmen, CYE Petrol 2023 yılında yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle iflas etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar vererek konkordato tedbirlerini kaldırdı ve tasfiye sürecini başlattı.

37 yıllık bir geçmişe sahip olan CYE Petrol, Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir yere sahipti. Ancak ekonomik kriz ve finansal zorluklar nedeniyle iflas etmesi, sektörde büyük bir şok yarattı. Şirketin tasfiye süreci, Türkiye’nin enerji piyasasındaki dinamikleri yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. CYE Petrol’ün başarı hikayesi, aynı zamanda ekonomik dalgalanmaların şirketler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.