Çorap Devi Resmen İflas Etti! Mahkemeden Resmi Karar Çıktı

2017 yılında kurulan ve çorap sektöründe önemli bir yere sahip olan Modauy Tekstil, ekonomik krizi aşamayarak konkordato ilan etmişti. Ancak şirketin mali durumu düzelmeyince, mahkeme iflasına karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Çorap Devi Resmen İflas Etti! Mahkemeden Resmi Karar Çıktı

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin iflasına ve sürecin resmen başlatılmasına karar verildi.

Çorap Devi Resmen İflas Etti! Mahkemeden Resmi Karar Çıktı - Resim : 1

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme ayrıca, şirket hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına ve iflas kararının resmi olarak ilan edilmesine hükmetti.

Konkordato talebinde bulunan Gökhan Ergin için ise geçici mühletin kaldırıldığı ve konkordato başvurusunun reddedildiği belirtildi.

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