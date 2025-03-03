Çorap Devi Resmen İflas Etti! Mahkemeden Resmi Karar Çıktı

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin iflasına ve sürecin resmen başlatılmasına karar verildi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme ayrıca, şirket hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına ve iflas kararının resmi olarak ilan edilmesine hükmetti.

Konkordato talebinde bulunan Gökhan Ergin için ise geçici mühletin kaldırıldığı ve konkordato başvurusunun reddedildiği belirtildi.