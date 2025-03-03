Çorap Devi Resmen İflas Etti! Mahkemeden Resmi Karar Çıktı
2017 yılında kurulan ve çorap sektöründe önemli bir yere sahip olan Modauy Tekstil, ekonomik krizi aşamayarak konkordato ilan etmişti. Ancak şirketin mali durumu düzelmeyince, mahkeme iflasına karar verdi.
Murat Beyaz
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin iflasına ve sürecin resmen başlatılmasına karar verildi.
TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI
Mahkeme ayrıca, şirket hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına ve iflas kararının resmi olarak ilan edilmesine hükmetti.
Konkordato talebinde bulunan Gökhan Ergin için ise geçici mühletin kaldırıldığı ve konkordato başvurusunun reddedildiği belirtildi.
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