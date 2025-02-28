Süt Ürünleri Satan Dev Firma Krizde! Mahkeme 1 Yıl Süre Verdi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2024/999 Esas sayılı dosya kapsamında Özyörükoğlu Şarküteri Hayvancılık Gıda Ticaret Limited Şirketi ve Özyörük Gurme Süt Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortakları Elifnur Baktemur ve Elvan Kaya hakkında konkordato süreci başlattı. Mahkeme, 20 Şubat 2025 tarihli duruşmasında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILDI

Konkordato kapsamında alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Konkordato Komiseri İbrahim Sadi Erk'e başvurarak alacaklarını bildirmeleri gerekiyor. Başvurular elden, taahhütlü posta veya e-posta yoluyla yapılabilecek.

Alacak kaydı yaptıracakların, borçlarına ilişkin hukuki dayanakları ve kanıt niteliğindeki belgeleri (fatura, makbuz, senet vb.) aslı veya onaylı örnekleriyle birlikte sunmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içinde alacağını bildirmeyenler, konkordato sürecine dahil edilemeyecek ve oy kullanma hakkından mahrum kalacak.