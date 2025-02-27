Malatya'nın Ucuzluk AVM'si Batıyor! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Malatya'nın ucuzluk AVM'si olarak bilinen ADA Toptan Züccaciye, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Malatya'nın Ucuzluk AVM'si Batıyor! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, ADA Toptan Züccaciye için geçici mühlet kararı verdi. Şirket, mahkeme tarafından 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren 3 aylık bir süreyle konkordato sürecine girdi.

GEÇİCİ KOMİSERLER ATANDI

Mahkeme, davacı şirketin sunduğu belgelerin eksiksiz olduğunu belirleyerek, ADA Toptan Züccaciye'nin başvurusu üzerine geçici mühlet kararı verilmesine hükmetti. Ayrıca, İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Cahit Çukacı ve Dr. Ferhat Büyükay’ın geçici komiser olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Malatya'nın Ucuzluk AVM'si Batıyor! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi - Resim : 1

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, alacaklılara, ilanın ardından yedi gün içinde itiraz haklarını kullanabileceklerini ve konkordato mühleti verilmesi için gerekçelerini sunabileceklerini belirtti. Şirketin ödemeleri ise, geçici komiserlerin onayına tabi tutulacak.

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