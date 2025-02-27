ASELSAN'dan 296 Milyon Avroluk Sözleşme
Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, yurt içindeki bir müşteriyle kara araçları için faydalı yüklerin tedarikine yönelik 296 milyon avro değerinde bir sözleşme imzaladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, anlaşmanın teslimat sürecinin 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanacağını duyurdu.
ASELSAN’ın yeni iş anlaşması, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlileşme ve modernizasyon hedefleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Söz konusu sözleşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmasa da, kara araçlarının donanım ve operasyonel yeteneklerini artıracak sistemleri kapsadığı belirtiliyor.
ASELSAN, son yıllarda savunma sanayisinde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda güçlü bir büyüme ivmesi yakalayarak, yenilikçi ve milli teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Şirket, bu tür stratejik anlaşmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin modernizasyonuna katkı sağlamayı sürdürüyor.
Kaynak: AA