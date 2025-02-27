ASELSAN'dan 296 Milyon Avroluk Sözleşme

ASELSAN’ın yeni iş anlaşması, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlileşme ve modernizasyon hedefleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Söz konusu sözleşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmasa da, kara araçlarının donanım ve operasyonel yeteneklerini artıracak sistemleri kapsadığı belirtiliyor.

ASELSAN, son yıllarda savunma sanayisinde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda güçlü bir büyüme ivmesi yakalayarak, yenilikçi ve milli teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Şirket, bu tür stratejik anlaşmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin modernizasyonuna katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA