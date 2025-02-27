New York Borsasında Son Durum

New York borsasının günü nasıl kapattığına ilişkin veriler yayımlandı.

New York borsası, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın bilançosunu yayımlaması öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 200 puan değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalarak 43.433,12 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.956,06 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 artışla 19.075,26 puana yükseldi.

KARIŞIK SEYİR İZLENDİ

Yatırımcılar, Nvidia'nın yayımlayacağı finansal sonuçlar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamalarını değerlendirirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri de durdurmayacağını söyleyen Trump, 2 Nisan'da bu ülkelere yönelik tarifelerin yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Analistler, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Nvidia'nın finansal sonuçlarının Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında şirketin ilk bilançosu olacağına dikkati çeken analistler, sektör bazlı oynaklığın artabileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,88 ile geçen yıl aralık ortasından bu yana en düşük seviyesine inmesine karşın başvurular yüzde 1,2 azaldı.

Ülkede yeni konut satışları da ocakta yüzde 10,5 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,25'e indi ve böylelikle üst üste 6'ncı gün düşüş kaydetmiş oldu.

Bitcoin'in fiyatı da gerilemeye devam ederken, kripto para birimi TSİ 00.05 itibarıyla yüzde 4,6 azalışla 84.157 dolardan işlem gördü.

Kurumsal tarafta, Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 3,7 kazançla tamamladı. Amerikan teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri de yüzde 2,5 yükseldi.

Bugün düzenlediği etkinlikte yapay zeka destekli sanal asistan Alexa'nın yeni sürümünü tanıtan Amazon'un hisseleri de yüzde 0,7 artış kaydetti.

Öte yandan, dün piyasa değeri 1 trilyon doların altına inen Tesla'nın hisseleri bugünü de yüzde 4'ye yakın kayıpla tamamladı. Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Tesla hisselerinin yüzde 30 civarında düşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA