TÜİK, SON DAKİKA Duyurdu: Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: Aylar Sonra En Düşük Seviye

Son dakika: Vatandaşlar Şubat ayı enflasyonu için araştırmalarını sürdürürken ‘enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanac,ak’ merak ediliyordu. Yılın ikinci ayı için enflasyon beklentisi ortaya konulmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat TÜFE verisini duyurdu.

ŞUBAT AYI ENFLASYONUNDA GERİLEME

Yıllık enflasyon Ocak 2025’te yüzde 42,12 ile 19 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Aylık enflasyon ise yüzde 5,03 olarak kaydedilmişti. Şubat ayında ekonomistler aylık yükselişin yüzde 2,97 olacağını öngörmüş, yıllık enflasyonda ise gerileme beklentilerini yüzde 40 olarak duyurmuştu.

TÜİK verilerine göre enflasyon Şubat’ta aylık bazda yüzde 2,27 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 39,05 geriledi. Böylece 20 ay sonra yeniden yüzde 40'ın altı görüldü. Şubat ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 40,21 oldu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Verilere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

MERKEZ BANKASI’NDAN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Yılın ilk Enflasyon Raporu’nda TCMB Başkanı Fatih Karahan yıllık enflasyon beklentilerinde 3 puanlık bir revize yaptıklarını açıklamıştı. Bu kapsamda oran 2025 yıl sonu için yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltildi.

EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİM KALEMİNDE

Aylık bazda en hızlı artış yüzde 9,92 ile eğitim grubunda yaşandı. Eğitimi yüzde 4,58 ile konut ve yüzde 3,17 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Aylık olarak giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,06'lık ve sağlık grubunda ise yüzde 4,38'lik negatif enflasyon görüldü. Sağlık grubundaki negatif enflasyonda sağlıkta katılım payı ücretlerinde daha önce yapılan zamların geri alınması etkili oldu.

Ocak ayı sonunda SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı pa­yı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırılmış, bu zam enflasyon verisi üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratmıştı. Şubat ayında bu zammın bir kısmının geri alınmasının ardından enflasyon verisinin daha ılımlı geleceği beklentisi ortaya çıkmıştı.

Yıllık olarak da en yüksek artış yüzde 94,90 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimin ardından yüzde 70,81 ile konut, yüzde 45,90 ile lokanta ve oteller grubu geldi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI DA GERİLEDİ

Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 25,21 seviyesine geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise yüzde 2,12 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi