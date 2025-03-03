SON DAKİKA: Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor! Memur Maaşı ve Emekli Zammında ilk İpucu! 2 Aylık Enflasyon Farkı…

Son dakika: TÜİK, bugün şubat ayı enflasyon verilerini yayımlayacak. Yıllık enflasyon Ocak 2025’te yüzde 42,12 ile 19 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Aylık enflasyonda ise yüzde 5,03 görülmüştü. Memur zammı ve emekli maaşı zammı için ilk kritik rakam bugün ortaya çıkıyor!

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Şubat ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da duyuracak. Ekonomistlerin bu ayki beklentileri ise netleşti. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 artacağı ekonomistler tarafından öngörüldü. Bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği tahmin edildi.

OCAK 2025 ZAMMI YÜZDE 15,75

Milyonların maaş zammını etkileyen rakamlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2025’te yüzde 15,75 zam almıştı. Memur enflasyon farkı ile kamu çalışanlarının zam oranı yüzde 11,54 olarak netleşmişti. En düşük emekli maaşı da 14.469 TL’ye yükseltildi.

İŞTE EMEKLİ VE MEMUR İÇİN TEMMUZ 2025 ZAM HESABI

Şubat ayı itibarıyla memur zammında yılın ilk enflasyon farkı da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda toplam enflasyon yılın ikinci ayında yüzde 8,15’e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın daha ikinci ayından yüzde 8,15 artışı garanti edecek. Memur enflasyon farkı ise ilk kez bu ay ortaya çıkacak. Yüzde 2,03’lük enflasyon farkına ek 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 5 ilave edilmesi durumunda kümülatif zam oranı yüzde 7,14’e ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti.

MART 2025 KİRA ZAM ORANI DA NETLEŞİYOR

Ev ve iş yerlerine yapılan kira zammı oranı Şubat ayında yüzde 56.35 oldu. Böylece kira kontrat süresi geçtiğimiz ay dolanlar kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi