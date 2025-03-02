Teknoloji İletişim Devi 2024 Raporunu Yayımladı: Yeni Döneme Geçildi

Vodafone Türkiye, 2024 yılına ilişkin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) "2024 ÇSY Raporu'nu yayımladı. Raporda dikkat çeken sonuçlar paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 mali yılına ait ÇSY performansını içeren raporunda, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını paylaştı.

Şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları, baz yıl olan 2020'ye göre yüzde 94,59 azalırken, Kapsam 3 emisyonlarında yüzde 72,9'luk düşüş görüldü.

Enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı önceliklendiren şirket, tesislerinde ürettiği 1,19 gigavat saat (GWh) yenilenebilir elektrikle üretim kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 9,17 artırdı. Şirket, 1492 ton e-atığı geri dönüşüm ve kazanım süreçlerine dahil etti, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı.

Şirketin, 2023-2024 mali yılında sera gazı emisyonları 15 bin 95 ton CO2 seviyesinde gerçekleşti. Vodafone, yenilenebilir enerji kaynaklarından 658,10 GWh elektrik temin ederek Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı.

Şirketin, baz istasyonlarının sera gazı yoğunluğu baz yıla göre yüzde 62 azaltılarak 0,41 ton CO2e/petabayt seviyesine çekildi. Vodafone'un emisyon salımlarının yüzde 44'ünü baz istasyonları, yüzde 36'sını soğutucu gazlar, yüzde 17'sini araç yakıtları oluşturdu.

Vodafone Türkiye'nin, 2023-2024 mali yılında toplam enerji tüketimi 701,54 GWh olarak gerçekleşirken, baz istasyonlarının enerji yoğunluğu 2020'ye kıyasla yüzde 59,87 azaldı. Şirketin enerji tüketiminin yüzde 83'ü baz istasyonlarından, yüzde 14'ü teknoloji merkezlerinden, yüzde 3'ü ise ofis binaları ve araç yakıtlarından kaynaklandı.

GERİ DÖNÜŞÜME DAHİL EDİLDİLER

E-atık yönetimi kapsamında, şebeke kaynaklı atıklarının tamamını yeniden kullanma, satma veya geri dönüştürme hedefi doğrultusunda hareket eden Vodafone Türkiye, faaliyetleri sonucu oluşan 1492 ton e-atığı geri dönüşüm ve kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı.

Söz konusu dönemde 1516 ton e-atığın yüzde 98'i döngüsel ekonomiye kazandırıldı. "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle bugüne kadar 22 tondan fazla e-atığın geri dönüşümü sağlandı, ikinci el cihaz kampanyası kapsamında da 29 bin 513 mobil cihaz yeniden kullanıma uygun hale getirildi.

Ayrıca şirket, nesnelerin interneti (IoT) hizmetleriyle bir önceki yıla oranla müşterilerinin 527 bin 107 ton karbon emisyonunu engellemesine katkıda bulundu. Müşteriler için önlenen emisyonlar, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının yüzde 37,7'sini oluşturdu.

İŞLEM SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Vodafone Yanımda uygulamasının ve Vodafone web sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı 17,6 milyona, dijital işlem ve etkileşim sayısı ise 300 milyonun üzerine çıktı. Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan V-Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 6,8 milyona ulaştı. Vodafone Pay uygulaması, 1,1 milyon kayıtlı kullanıcı ve 2,4 milyon indirme sayısıyla finansal teknoloji alanında güçlü bir büyüme sergiliyor.

Ayrıca, 2023-2024 döneminde şirketin çalışanlarının yüzde 43'ü kadınlardan oluşurken, işe alımlardaki kadın oranı yüzde 42, kadın yönetici oranı ise yüzde 44'e çıktı.

Vodafone Vakfı projelerinden "Dijital Benim İşim" kapsamında 20 bin 480 kadına dijital pazarlama ve okuryazarlık eğitimleri verildi. Eğitimler sonucunda kadınların dijital okuryazarlık becerileri yüzde 50, dijital pazarlama yetkinlikleri ise yüzde 43 gelişim gösterdi.

Öte yandan Vodafone, bu yıl ilk web tabanlı raporunu yayınlayarak sürdürülebilirlik raporlamasında erişilebilirliği artırmayı hedefledi. Web tabanlı format, interaktif veri ve içeriklerle daha geniş bir kitleye hızlı ve kolay erişim imkanı sunuyor. Paydaşlar da şirketin sürdürülebilirlik performansına daha etkin bir şekilde ulaşabiliyor.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları'na uyumlu hazırlanan "Vodafone Türkiye 2024 ÇSY Raporu", şirketin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) İlerleme Bildirimi olma özelliği taşırken, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles-WEPs) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkısını da içeriyor.

- "Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ekonomik ve stratejik öneme sahip telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, içinde bulundukları ekosisteme karşı taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını belirtti.

Süel, bu sorumluluk doğrultusunda, sürdürülebilirliği stratejilerinin ve iş modellerinin merkezine alarak iş yapma biçimlerinin temel parçası haline getirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Toplum ve çevre üzerindeki etkilerimizi en üst düzeyde önemsiyoruz. Herkes için dijital bir gelecek inşa etme vizyonumuz doğrultusunda, dijital dönüşüm projelerimizle işletmelerin verimliliklerini artırıyor, ülkemizin dijital altyapısına katkı sağlarken, toplumun tüm kesimlerinin bu gelişimden faydalanabilmesi için çalışıyoruz. ÇSY konuları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken ve bir markanın gerek toplum gerekse yatırımcılar nezdindeki değerini belirleyen bir kriter haline gelirken, bu alanda yapılan çalışmaların objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve paylaşılması çok önemli. Biz de faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını değerlendirerek, 2010'dan bu yana sürdürülebilirlik performansımızı paydaşlarımıza sunuyoruz."

Her geçen yıl uluslararası standartlar doğrultusunda raporlama becerilerini geliştirdiklerini, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön planda tuttuklarını vurgulayan Süel, "Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Toplam karbon salımlarında baz yılımız 2020'ye kıyasla belirgin bir azalma sağladık. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: AA