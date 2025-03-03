Bir Konuştu, Tüm Piyasa Uçuşa Geçti! Kripto Paralara Trump Dopingi: Yüzde 20’den Fazla Yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra XRP, Solana'nın SOL token'ı ve Cardano'nun ADA'sını da içerecek stratejik bir kripto rezervi oluşturulacağını açıkladı.

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Kripto Rezervi, Biden Yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükseltecektir, bu nedenle Dijital Varlıklara ilişkin Yürütme Kararım, Başkanlık Çalışma Grubunu XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi üzerinde ilerlemeye yönlendirdi. ABD'nin Dünyanın Kripto Başkenti olduğundan emin olacağım. Ve tabii ki, diğer değerli Kripto para birimleri olarak BTC ve ETH, Rezervin merkezinde olacaki."Ben de Bitcoin ve Ethereum'u seviyorum!" dedi.

XRP FİYATI UÇUŞTA

XRP, Donald Trump’ın ABD Kripto Stratejik Rezervi duyurusunun ardından %20’den fazla yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu ani fiyat artışı, yatırımcıların kripto piyasasına olan güveninin yeniden canlandığını gösterdi. XRP’nin yanı sıra Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi büyük altcoinler de yükseliş yaşadı ve piyasa genelinde olumlu bir hava oluştu.

BITCOIN'DE GÖZLER CUMA GÜNKÜ TOPLANTIDA

Öte yandan Trump, Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenecek ilk Kripto Zirvesi’nde sektör liderlerine hitap edecek. Bu önemli etkinlik, kripto para endüstrisine yönelik düzenleyici eylemlerin ve soruşturmaların büyük ölçüde geri çekildiği bir dönemde gerçekleşecek.

Bitcoin fiyatı bu sabah yüzde 8,3 yükselişle 92.848 dolarda. En büyük altcoin Ethereum fiyatı da yüzde 10'a yaklın artışla 2.446 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi