ENAG Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna verilere göre, Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 yükseliş kaydederken yıllık enflasyon yüzde 79,51 olarak hesaplandı.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Onu ardından yüzde 5,38 oranla 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubu geldi. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi