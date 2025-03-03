Kıdem Tazminatı Kalkacak mı? Çalışanların ‘TES’ Korkusu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Son Derece Eminim’ Diyerek Anlattı

Kıdem tazminatı çalışanların en önemli mali güvencelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak zaman zaman gündeme gelen reform girişimleri işçiler arasında endişe yaratıyor. Son günlerde kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) devredileceğine dair iddialar çalışanlar tarafından yakından takip edilirken konuya ilişkin SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Çalışanların paniğe kapılmamasını söyleyen uzman isim, “Kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece eminim” ifadesini kullandı.

TES, KIDEM TAZMİNATINI ETKİLER Mİ?

Hükümetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan TES modelinin işveren katkısı ile desteklenecek bir tamamlayıcı emeklilik sistemi olduğunu belirten Karakaş, “Şu an için kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik somut bir çalışma bulunmuyor” yorumunu yaptı. Ancak kıdem tazminatı eğer bir fona devredilirse hak kazanma koşulları, birikim modeli, ödeme süreçleri ve fon yönetimi gibi birçok alanda köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin de altını çizdi. “Bu konuda hükümetin geçmiş deneyimlerden ders aldığını ve tarafları ikna etmeden bir düzenlemeye gitmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi.

2 HAMLE DE RAFA KALKTI

Bu tartışmaların yeni olmadığını dile getiren Karakaş, “2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda fon modeli benimsenmiş ancak sendikalar ve işverenler arasında uzlaşma sağlanamadığı için uygulamaya geçilememişti. 2021 yılında da benzer bir girişim rafa kaldırıldı. Bugün de işçi sendikaları ve işverenler TES kapsamında ek prim ödemeye sıcak bakmıyor” diye konuştu.

SGK Başuzmanı Karakaş, işçilerin kıdem tazminatlarını kaybedecekleri endişesi ile işlerinden ayrılmayı düşünmelerinin yanlış bir karar olacağını belirterek, “Hükümet, kıdem tazminatının sosyal tarafların uzlaşmasıyla yapılacağını ve işçilerin hak kaybına uğramayacağını defalarda ifade etti. İşçi sendikaları bu düzenlemeye hiçbir zaman sıcak bakmadı. İşveren kesimi de TES kapsamında ek prim ödemeye olumlu bakmıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi