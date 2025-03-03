Kıdem Tazminatı Kalkacak mı? Çalışanların ‘TES’ Korkusu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Son Derece Eminim’ Diyerek Anlattı

İkinci emeklilik hakkı getirecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile kıdem tazminatının fona devredileceği iddiaları gündemi meşgul ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş merak edilen o soruyu yanıtladı! Kıdem tazminatı kalkıyor mu? Karakaş, ‘Son derece eminim’ diyerek bilinmeyen o detayları anlattı. Daha önce 2 kez düzenleme yapılmak istenilen tazminat konusunun rafa kalktığını belirtirken, uzlaşının masadaki en büyük koz olduğunun altını çizdi.

Son Güncelleme:
Kıdem Tazminatı Kalkacak mı? Çalışanların ‘TES’ Korkusu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Son Derece Eminim’ Diyerek Anlattı

Kıdem tazminatı çalışanların en önemli mali güvencelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak zaman zaman gündeme gelen reform girişimleri işçiler arasında endişe yaratıyor. Son günlerde kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) devredileceğine dair iddialar çalışanlar tarafından yakından takip edilirken konuya ilişkin SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Çalışanların paniğe kapılmamasını söyleyen uzman isim, “Kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece eminim” ifadesini kullandı.

Kıdem Tazminatı Kalkacak mı? Çalışanların ‘TES’ Korkusu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Son Derece Eminim’ Diyerek Anlattı - Resim : 1

TES, KIDEM TAZMİNATINI ETKİLER Mİ?

Hükümetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan TES modelinin işveren katkısı ile desteklenecek bir tamamlayıcı emeklilik sistemi olduğunu belirten Karakaş, “Şu an için kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik somut bir çalışma bulunmuyor” yorumunu yaptı. Ancak kıdem tazminatı eğer bir fona devredilirse hak kazanma koşulları, birikim modeli, ödeme süreçleri ve fon yönetimi gibi birçok alanda köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin de altını çizdi. “Bu konuda hükümetin geçmiş deneyimlerden ders aldığını ve tarafları ikna etmeden bir düzenlemeye gitmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi.

Kıdem Tazminatı Kalkacak mı? Çalışanların ‘TES’ Korkusu: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ‘Son Derece Eminim’ Diyerek Anlattı - Resim : 2

2 HAMLE DE RAFA KALKTI

Bu tartışmaların yeni olmadığını dile getiren Karakaş, “2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda fon modeli benimsenmiş ancak sendikalar ve işverenler arasında uzlaşma sağlanamadığı için uygulamaya geçilememişti. 2021 yılında da benzer bir girişim rafa kaldırıldı. Bugün de işçi sendikaları ve işverenler TES kapsamında ek prim ödemeye sıcak bakmıyor” diye konuştu.

SGK Başuzmanı Karakaş, işçilerin kıdem tazminatlarını kaybedecekleri endişesi ile işlerinden ayrılmayı düşünmelerinin yanlış bir karar olacağını belirterek, “Hükümet, kıdem tazminatının sosyal tarafların uzlaşmasıyla yapılacağını ve işçilerin hak kaybına uğramayacağını defalarda ifade etti. İşçi sendikaları bu düzenlemeye hiçbir zaman sıcak bakmadı. İşveren kesimi de TES kapsamında ek prim ödemeye olumlu bakmıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Kıdem Tazminatı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)
Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor! Memur Maaşı ve Emekli Zammında ilk İpucu! 2 Aylık Enflasyon Farkı… Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor!
Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
Kapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor Kapalıçarşı'dan Sevindiren Haber! Gram Altın Fiyatı...
ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA: Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor! Memur Maaşı ve Emekli Zammında ilk İpucu! 2 Aylık Enflasyon Farkı… Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor!
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı
Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu! Son Paylaşımı Ortaya Çıktı Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu
2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi 2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Zammı Belli Oldu