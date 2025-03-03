Kapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor

Ons altın, ABD dolarındaki zayıflıktan destek alarak toparlandı. Ons altın fiyatındaki yükseliş yurt içinde gram altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Peki Kapalıçarşı serbest piyasada altın gram fiyatı, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar kaç TL? İşte anlık, canlı, güncel altın fiyatları...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Kapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor

Ons altın fiyatları, zayıflayan ABD doları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin küresel bir ticaret savaşına yol açarak enflasyonu körükleyebileceği ve böylece metale yönelik güvenli liman talebini artırabileceği yönündeki korkuların etkisiyle yükseldi.

Kapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor - Resim : 1

Trump bu hafta içinde Kanada ve Meksika'yı yüzde 25 gümrük vergisiyle vurmanın eşiğinde ve Çin'e uygulanan vergiyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hamlelerin halihazırda soğuma belirtileri gösteren bir ekonomiyi baltalayacağına dair endişeler artıyor. Ekonominin sağlığına ilişkin korkuların yeniden canlanması, Fed faiz oranlarını düşürülmesine yönelik piyasa beklentilerin artması ons altın fiyatına destek verdi.

Ons altın 2876,68 dolara kadar yükselişin ardından, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,31 artışla 2863,75 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da Son Durum! Düşüş Herkesi Korkutmuştu: Gram Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor - Resim : 2

KAPALIÇARŞI GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde ise kritik Merkez Bankası faiz kararı haftasında yurt içi piyasalar da hareketli. Gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3.336 TL seviyelerinde bulunuyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.727 TL ve Cumhuriyet altını fiyatları da 23.422 TL’den değerleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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