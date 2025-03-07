Tarımda Kırmızı Alarm! İthal Ürünler Tehlike Saçtı, Tonlarcası Geri Gönderildi

Tarımsal ithalatta sağlığı tehdit eden ürünler ekiplerin radarından kaçamadı. Hemen her gün bir üründe tehlikeli maddelere rastlanıldığı gerekçesiyle ürünler geri gönderiliyordu. Son olarak Hatay ve Adana’ya gelen ürünler de güvenli ürün denetiminde sınıfta kaldı ve hepsi geri gönderildi.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Tarımda Kırmızı Alarm! İthal Ürünler Tehlike Saçtı, Tonlarcası Geri Gönderildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekipler, ülkemize giriş yapmak isteyen ithal tarım ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hatay ve Adana’da gerçekleştirilen son kontrollerde zararlı organizmaların tespit edilmesi üzerine iki ayrı sevkiyatın ülkeye girişi engellendi.

PAMUKLAR HATAY’DAN GERİ ÇEVRİLDİ

Hatay’ın İskenderun Limanı’na getirilen Tanzanya menşeili 251.744 kilogram ham pamuk inspektörler tarafından yapılan detaylı incelemeye takıldı. Ürünlerde çekirdek kalıntısı bulunması nedeniyle risk taşıdığı değerlendirilerek sevkiyatın menşei ülkeye iadesine karar verildi.

Tarımda Kırmızı Alarm! İthal Ürünler Tehlike Saçtı, Tonlarcası Geri Gönderildi - Resim : 1

ÇİNDEN GELEN BİTKİLER DE DENETİMDEN GEÇEMEDİ

Adana’da ise deniz yoluyla ülkeye sokulmak istenilen Çin menşeili 2.303 adet Ficus spp. (kauçuk bitkisi) türü bitkide de detaylı incelemeler yapıldı. Alınan numunelerin labaratuvar analizleri sonucunda bitkilere zarar veren Meloidogyne spp. Tespit edildi.

Ekipler bu organizmaların tarımsal üretime zarar verebileceği gerekçesiyle ithalat işlemini reddetti ve ürünler menşe ülkeye geri gönderildi.

TONLARCA TOHUMLUK PATATES İÇİN KARAR

5 gün önce Almanya menşeili 150 ton tohumluk patates geri gönderilmişti. Dün ise Hollanda’dan ithal edilen 304 ton tohumluk patates virüs tespiti nedeniyle ülkeye sokulmamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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İthalat Tarım ve Orman Bakanlığı
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