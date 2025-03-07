MEMUR ZAMMI VE EMEKLİ ZAMMI için Yeni Veri! Öğretmen, Polis, Doktor… Merkez Bankası Açıkladı, Bu Tabloda Zam Var

Son dakika: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı Ocak 2025 için belli olmuştu. ‘4A-4B-4C ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt bulmuş, öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis dahil zamlı memur maaşları netleşmişti. SSK ve Bağ-Kur’lu yüzde 15,75’lik artış almış en düşük emekli maaşı da 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Memur zammı ise enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı dahil yüzde 11,54 olarak belirlendi. Peki Temmuz 2025 zamları ne olacak? Merkez Bankası enflasyon tahmini ile oran ortaya çıktı.

TÜFE YÜZDE 40’IN ALTINA SARKTI

TÜİK’in açıkladığı Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03, Şubat enflasyonu da 2,27 olmuştu. Yıllık enflasyon ise 20 ayın ardından ilk kez yüzde 40 seviyesinin altına geriledi. Böylece emekli ve memur için ilk rakamlar da geldi.

Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık zam oranı yüzde 7,31 olarak kesinleşti. Yüzde 1,33’lük enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde ise toplam yüzde 6,4 kümülatif zam meydana geleceği hesaplandı.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Banka Piyasa Katılımcıları Mart 2025 Anketi’nde cari ayda TÜFE’nin yüzde 2,27 olmasını bekliyor. Nisan ayında yüzde 2,25, Mayıs ayında ise yüzde 1,87’lik enflasyon tahmini yapıyor.

EN YENİ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAHMİNİ

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 5 aylık artış oranının yüzde 14,43 olabilmesi söz konusu. Memur ve memur emekli zammı için de yüzde 7,95’lik enflasyon farkı ile kümülatif artışın yüzde 13,35 olabileceği öngörüldü.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda 3 puanlık revize ile yüzde 24’e yükseltilen yıl sonu enflasyon tahmini 6 aylık zamda da ipucunu veriyor. Bu kapsamda 6 aylık memur emekli zammının Temmuz ayında yüzde 15 ila yüzde 17 arasında olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Ocak 2025 zam döneminde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti. 5 aylık rakamlara bakıldığında en düşük memur maaşı için şimdiden 49.563 TL rakamını konuşmak mümkün. En düşük memur emekli maaşında da rakamın 22.235 liraya çıkması söz konusu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA 9 KEZ ARTIŞ

Emekli taban maaş uygulaması ile 2019 yılında önce 1000 TL’ye, 2020’de 1500 liraya yükseldi. 2022 yılında çifte zam yapılan en düşük emekli maaşı kademeli olarak 3500 lira oldu. 2023 yılında önce 5.500 TL ve ardından ise 7500 liraya çıkarıldı. 2024 Ocak ayında zam ile 10.000 TL’ye yükseltilen maaşlar Temmuz’da ise 12.500 TL oldu. Ocak 2025 zammı ile yüzde 15,75’lik zam yapılan en düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur’lu 16 milyon kişi için 14.469 TL’ye çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi