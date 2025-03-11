Trafik Malzemeleri Üreten Dev Şirket İflas Batağında

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren trafik malzemeleri üreticisi Detay Trafik Sistemleri hakkında konkordato kapsamında kesin mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Trafik Malzemeleri Üreten Dev Şirket İflas Batağında

Pamukova’nın Karapınar Mahallesi’nde üretim yapan şirketle ilgili olarak Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı aldı.

MAHKEME KARARI VE KOMİSERLERİN GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 30885 sicil numarasıyla kayıtlı Detay Trafik Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için verilen karar, 5 Mart 2025 saat 14.10’dan itibaren yürürlüğe girdi.

Trafik Malzemeleri Üreten Dev Şirket İflas Batağında - Resim : 1

Mahkeme, daha önce belirlenen tedbirlerin devamına hükmederken, geçici konkordato komiserleri Prof. Dr. Mustafa Yasan, Doç. Dr. Ahmet Cemkut Badem ve YMM Rasül Engin Akın’ın görevlerinin süreceğini açıkladı.

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