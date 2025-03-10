Çocuk Kitaplarının Gözdesiydi! Yayınevi Devi Batıyor

Türkiye’de çocuk kitaplarıyla tanınan Gendaş Yayınları ve bağlı matbaacılık şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin konkordato süresini 2 ay daha uzattı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Çocuk Kitaplarının Gözdesiydi! Yayınevi Devi Batıyor

Beceri Dünyası Matbaacılık Basım Yayın Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile Gendaş Genel Yayın Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, 10 Aralık 2024’te verilen geçici mühlet kararını 5 Mart 2025 itibarıyla iki ay daha uzatma kararı aldı.

Çocuk Kitaplarının Gözdesiydi! Yayınevi Devi Batıyor - Resim : 1

MAHKEME KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı karara göre, geçici mühlet süresi boyunca şirketlere yönelik tedbirler ve konkordato komiserlerinin görevleri devam edecek. Mahkeme, konkordato sürecinin gidişatını değerlendirmek için bir sonraki duruşmayı 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30’a erteledi.

Yayıncılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Gendaş Yayınları’nın mali geleceği, konkordato sürecinin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak netleşecek.

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