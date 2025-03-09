Türk Mobilya Devi için Tehlike Çanları! Konkordato İlan Etmişti Yeni Gelişme Yaşandı

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Niens Grup Halı Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ens Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Niens Grup Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Halil İbrahim Erol hakkında konkordato başvurusu kabul edildi.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 Şubat 2025 tarihli kararıyla, 7101 sayılı Kanunun 289. maddesi gereğince davacıların talebini değerlendirerek, 3 Mart 2025 itibarıyla bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti. Ayrıca, 7101 sayılı Kanun ile değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 297. maddesi uyarınca borçluların mal varlıklarına yönelik muhafaza tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinin yönetilmesi için daha önce görevlendirilen Hukukçu Nevra Başkal ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Melek Bolat’ı Konkordato Kesin Komiser Heyeti olarak atadı.

Kesin mühlet kararı, Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun Resmi İlan Portalı’nda ilan edilecek.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ

Kanunun 288. maddesi gereğince alacaklılar, yedi gün içinde konkordato mühletine itiraz edebilecek. Bu süre zarfında dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato şartlarının sağlanmadığını delilleriyle sunarak, konkordato talebinin reddini talep edebilecek.