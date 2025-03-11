Bireysel Borçlar Tarihi Rekor Kırdı: Bir Ayda Yüz Binlerce Kişi Takibe Alındı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik veriler üzerinden alınan kararları eleştirdi. Gürer, emekli bayram ikramiyesindeki 1000 liralık artışı da gündemine aldı.

Zammın yetersiz olduğunu dile getirirken, “İktidar, emeklinin halini görmüyor, halinden de anlamıyor. Emekli bayram ikramiyesi emeklerken zamlar dörtnala koşuyor” dedi. İkramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. “Meclis’te kanun teklifi görüşülürken artırılması için mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

BİREYSEL BORÇLAR DAĞ OLDU

Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 21-28 Şubat haftasında 78,8 milyar lira artarak 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştı. Gürer artan borçlara ilişkinse, “Bu artışla birlikte, bireysel kredilerin bakiyesi 2 trilyon 209 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 1 trilyon 997 milyar liraya yükseldi” bilgisini paylaştı.

2024 yılında vatandaşlar, kredi kartı ve tüketici kredileri için bankalara 856 milyar liralık rekor faiz ödemesi yaptığını belirten CHP’li Gürer, “Bu yılın sadece ocak ayında yapılan faiz ödemesi ise 89 milyar lirayı buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %59,24'lük bir artışa işaret ediyor. Bu veriler 2025 yılında vatandaşların faiz yükünün 1 trilyon lirayı aşacağını gösteriyor” diye konuştu.

303 BİN KİŞİ BİR AYDA TAKİBE ALINDI

2025 yılının sadece ocak ayında 178 bin 382 kişi bireysel kredi borcunu, 194 bin 163 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %51 ve %65'lik artışlar anlamına geliyor. Toplamda ise ocak ayında 303 bin 367 kişi icra takibine girdi” şeklinde konuştu.

Gürer, borcu yüzünden takipte olan vatandaş sayısının 4 milyona yaklaştığını belirtti. Risk Merkezi verilerine göre, bankaların takibinde 2 milyon 530 bin 873 kişi, varlık yönetim şirketlerinin takibinde ise 2 milyon 71 bin 96 kişi bulunduğunu ve bu durumun toplamda 3 milyon 977 bin 310 kişinin icra takibi altında olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

BATIK KREDİLER 334 MİLYAR LİRA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bankaların vadesinde tahsil edemediği batık krediler, 28 Şubat itibariyle 334 milyar liraya yükseldi. Bu rakam, 2024 yılının son haftasına göre %16,1'lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme eğilimi son aylarda hızla artarken, bankaların batık kredi stoku da bir haftada 5 milyar lira daha arttı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik veriler üzerinden alınan kararları eleştirdi. Gürer, emekli bayram ikramiyesindeki 1000 liralık artışı da gündemine aldı.

Zammın yetersiz olduğunu dile getirirken, “İktidar, emeklinin halini görmüyor, halinden de anlamıyor. Emekli bayram ikramiyesi emeklerken zamlar dörtnala koşuyor” dedi. İkramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. “Meclis’te kanun teklifi görüşülürken artırılması için mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

BİREYSEL BORÇLAR DAĞ OLDU

Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 21-28 Şubat haftasında 78,8 milyar lira artarak 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştı. Gürer artan borçlara ilişkinse, “Bu artışla birlikte, bireysel kredilerin bakiyesi 2 trilyon 209 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 1 trilyon 997 milyar liraya yükseldi” bilgisini paylaştı.

2024 yılında vatandaşlar, kredi kartı ve tüketici kredileri için bankalara 856 milyar liralık rekor faiz ödemesi yaptığını belirten CHP’li Gürer, “Bu yılın sadece ocak ayında yapılan faiz ödemesi ise 89 milyar lirayı buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %59,24'lük bir artışa işaret ediyor. Bu veriler 2025 yılında vatandaşların faiz yükünün 1 trilyon lirayı aşacağını gösteriyor” diye konuştu.

303 BİN KİŞİ BİR AYDA TAKİBE ALINDI

2025 yılının sadece ocak ayında 178 bin 382 kişi bireysel kredi borcunu, 194 bin 163 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %51 ve %65'lik artışlar anlamına geliyor. Toplamda ise ocak ayında 303 bin 367 kişi icra takibine girdi” şeklinde konuştu.

Gürer, borcu yüzünden takipte olan vatandaş sayısının 4 milyona yaklaştığını belirtti. Risk Merkezi verilerine göre, bankaların takibinde 2 milyon 530 bin 873 kişi, varlık yönetim şirketlerinin takibinde ise 2 milyon 71 bin 96 kişi bulunduğunu ve bu durumun toplamda 3 milyon 977 bin 310 kişinin icra takibi altında olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

BATIK KREDİLER 334 MİLYAR LİRA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bankaların vadesinde tahsil edemediği batık krediler, 28 Şubat itibariyle 334 milyar liraya yükseldi. Bu rakam, 2024 yılının son haftasına göre %16,1'lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme eğilimi son aylarda hızla artarken, bankaların batık kredi stoku da bir haftada 5 milyar lira daha arttı” dedi.

KOBİLER DE BORÇLU

KOBİlerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları, ocak ayında 114,8 milyar lira artarak 4 trilyon 487 milyar liraya yükseldiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “KOBİ'lerin zamanında ödeyemediği için yasal takibe alınan kredi borçları da 5,2 milyar lira artarak 91,7 milyar liraya ulaştı. Ocak ayında 6 binden fazla KOBİ kredi hesabı yasal takibe düşerken, toplamda 280 bin KOBİ kredi hesabı takipte bulunuyor” diye konuştu.

TARIM SEKTÖRÜNDE BORÇLAR 890 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI!

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan kredi borçları, ocak ayında 21,1 milyar lira artarak 890 milyar liraya yükseldiğini belirterek, “Bu borcun 705 milyar lirası kamu bankalarına, 184 milyar lirası ise özel bankalara olan borçlardan kaynaklanıyor. Sektörün bankalar tarafından yasal takibe alınan kredileri de 1 milyar lira artarak 4,5 milyar liraya çıktı” dedi

İCRA DOSYA SAYISI 22 MİLYON 686 BİNE

İcra dairelerine 1 Ocak – 7 Mart 2025 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre %6,5 oranında artarak 1 milyon 948 bine ulaştığını söyleyen Gürer, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı ise 22 milyon 686 bine yükseldi. Bu rakam, son bir yılda 1 milyon 176 bin dosyalık bir artışa işaret ediyor” dedi.

KOBİ'lerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları, ocak ayında 114,8 milyar lira artarak 4 trilyon 487 milyar liraya yükseldiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “KOBİ'lerin zamanında ödeyemediği için yasal takibe alınan kredi borçları da 5,2 milyar lira artarak 91,7 milyar liraya ulaştı. Ocak ayında 6 binden fazla KOBİ kredi hesabı yasal takibe düşerken, toplamda 280 bin KOBİ kredi hesabı takipte bulunuyor” diye konuştu.

TARIM SEKTÖRÜNDE BORÇLAR 890 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI!

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olan Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan kredi borçları, ocak ayında 21,1 milyar lira artarak 890 milyar liraya yükseldiğini belirterek, “Bu borcun 705 milyar lirası kamu bankalarına, 184 milyar lirası ise özel bankalara olan borçlardan kaynaklanıyor. Sektörün bankalar tarafından yasal takibe alınan kredileri de 1 milyar lira artarak 4,5 milyar liraya çıktı” dedi

İCRA DOSYA SAYISI 22 MİLYON 686 BİNE YÜKSELDİ

İcra dairelerine 1 Ocak – 7 Mart 2025 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre %6,5 oranında artarak 1 milyon 948 bine ulaştığını söyleyen Gürer, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı ise 22 milyon 686 bine yükseldi. Bu rakam, son bir yılda 1 milyon 176 bin dosyalık bir artışa işaret ediyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi