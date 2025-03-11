Avrupa'nın 3. Türkiye'nin En Büyük Ambalaj Devi Batıyor! 29 Yıllık Şirket İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Ekonomide Haber'in haberine göre, Multipak Ambalaj, 2007 yılından itibaren Türkiye'nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firma olarak çevre dostu ürünlere imza atıyordu. Kâğıt esaslı tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi birçok ürün ile sektörde hizmet veren şirket, doğaya zarar vermeyen ve gıda güvenliği esaslarına dayalı ürünlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyordu.