Avrupa'nın 3. Türkiye'nin En Büyük Ambalaj Devi Batıyor! 29 Yıllık Şirket İçin Tehlike Çanları Çalıyor
1996 yılında kurulan ve Avrupa'nın en büyük üç ambalaj şirketi arasında yer alan Multipak Ambalaj, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, son yıllarda çevre dostu ve inovatif ürünler üreterek sektördeki liderliğini sürdürüyordu.
Kaynak: Ekonomide Haber
Ekonomide Haber'in haberine göre, Multipak Ambalaj, 2007 yılından itibaren Türkiye'nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firma olarak çevre dostu ürünlere imza atıyordu. Kâğıt esaslı tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi birçok ürün ile sektörde hizmet veren şirket, doğaya zarar vermeyen ve gıda güvenliği esaslarına dayalı ürünlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyordu.
MODERN TESİS VE ULUSLARARASI İHRACAT
1996 yılında kurulan şirket, 2006 yılında İzmir’deki tesisini 8.000 metrekare açık alan ve 8.500 metrekare kapalı alana sahip şekilde modernize etti. Ekonomi Haber'in aktardığına göre, 2007 yılında Türkiye'nin ilk Nordic Swan Ecolabel sertifikasına sahip firması olarak sektördeki yerini sağlamlaştıran Multipak, 2008 yılında İskandinavya ülkeleri başta olmak üzere tüm Avrupa'ya ihracat yapmaya başladı.
KURUMSAL YAPILANMA VE GLOBAL BİLİNİRLİK
2010 yılında BSCI sosyal uygunluk sertifikası alarak dünya çapında bilinirliğini artıran şirket, 2019 yılında anonim şirkete dönüşerek kurumsal yapısını güçlendirdi. 2021 yılında Türkiye’deki ilk BRCGS Tüketici Ürünleri Standardı A seviyesini alan firma, 2022’de Avrupa sektöründe "Plastic Free" ürün üretimiyle öncü bir rol üstlendi.
KONKORDATO BAŞVURUSU
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle finansal zorluklar yaşayan Multipak Ambalaj, konkordato başvurusunda bulundu. Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, 7 Mart 2025 itibariyle şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde dilekçe ile itirazda bulunabileceğini belirtti. Ayrıca, mahkeme tarafından dosyada geçici mühlet süresi boyunca komiser olarak Hakan Kaya görevlendirildi. Konkordato davasının duruşması ise 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.