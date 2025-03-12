Bakan Şimşek'ten Cari Açık Mesajı

Merkez Bankası'nın cari dende rakamlarını açıklamasının ardından Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Bakan Şimşek'ten Cari Açık Mesajı

Cari denge ocak ayında beklentileri aşarak, 3,8 milyar dolar açık verdi. Ekonomistler cari açığın 3 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu.

Cari denge rakamlarına ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2’nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

"Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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