27 Yıllık Enerji Devi Yediyol Holding Resmen İflas Etti

Türkiye’de yenilenebilir enerji ve tarım yatırımlarıyla öne çıkan Yediyol Holding’in mali krizi resmiyete döküldü. 1998 yılında kurulan ve uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren dev holdingin konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yediyol Holding’in yanı sıra bağlı 6 şirketin iflasına hükmetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
27 Yıllık Enerji Devi Yediyol Holding Resmen İflas Etti
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Mahkeme, konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar verdi. Geçici koruma altında bulunan Yediyol Tarım AŞ, Yediyol Enerji AŞ, Engisolution Mühendislik Ltd. Şti., Demeter Sebze ve Meyve Ltd. Şti., Neper Tarım Ltd. Şti. ve MC1 İnşaat Ltd. Şti.’nin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu değerlendirildi.

RESMEN İFLAS ETTİ

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca, 6 şirket için iflas kararı verdi. İflas kararı, ticaret sicil numaralarıyla birlikte resmen ilan edildi. İlgili şirketler için tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine hükmedildi.

27 Yıllık Enerji Devi Yediyol Holding Resmen İflas Etti - Resim : 1

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI, KOMİSERLERİN GÖREVİ SONA ERDİ

İflas kararıyla birlikte şirketler üzerindeki tüm konkordato tedbirleri kaldırıldı. Aynı zamanda süreç boyunca görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevlerine de son verildi. Böylece Yediyol Holding ve bağlı şirketlerinin hukuki koruması tamamen sona ermiş oldu.

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