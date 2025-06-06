Akın Tekstil’in Konkordato Başvurusunda Kritik Tarih Belli Oldu

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Akın Tekstil, Mart 2025’te yaptığı başvurunun ardından mahkeme tarafından geçici mühlet kapsamına alınmıştı. 18 Mart’ta verilen kararla birlikte şirkete 3 aylık süre tanınmış, bu süreçte alacaklılara karşı koruma tedbirleri uygulanmış ve geçici konkordato komiserleri görevlendirilmişti.

FİNANSMANA ERİŞİM ZORLAŞTI, YENİDEN YAPILANDIRMA HEDEFLENİYOR

Borsa İstanbul’da “ATEKS” koduyla işlem gören halka açık şirket, konkordato kararının arkasındaki neden olarak finansman kanallarının daralmasını göstermişti. Özellikle azınlık hissedarların açtığı davaların etkisiyle mali yapıda sıkışma yaşandığı belirtilmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, borçların makul vadelere yayılması ve yeniden yapılandırma yoluyla bu sürecin atlatılmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

İTİRAZLAR İÇİN SON TARİH 15 HAZİRAN

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. ve 289. maddeleri uyarınca duruşma ilanının yapılmasına karar verdi. Karara göre konkordato talebine itiraz etmek isteyen kişi veya kurumların, en geç duruşmadan 3 gün önce yani 15 Haziran 2025’e kadar yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. İtirazda bulunanlar duruşmaya katılarak görüşlerini sunabilecek.

KRİTİK DURUŞMADA NE OLABİLİR?

18 Haziran’daki duruşmada mahkeme, şirketin mali durumuna ve komiser raporlarına göre kesin mühlet verip vermeyeceğine karar verecek. Kararın olumlu çıkması halinde Akın Tekstil, alacaklılarına karşı daha kapsamlı bir koruma elde etmiş olacak. Aksi halde geçici mühlet süresi sonlanacak ve şirket konkordato korumasından çıkabilecek.