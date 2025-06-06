Borsada Yatırım Yapanlar Yandı! SKP Resmen Yasakladı, KAP'a Bildirildi

Borsa İstanbul, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) hisselerine yönelik kredili işlem yasağı kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu kararın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alındığı belirtildi.

Borsada Yatırım Yapanlar Yandı! SKP Resmen Yasakladı, KAP'a Bildirildi
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VBTS çerçevesinde alınan yeni önlemler doğrultusunda ADESE payları, 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren 9 Temmuz 2025 tarihine kadar emir paketi tedbiri kapsamında işlem görecek. Bu süreç boyunca hissede piyasa emri ve piyasadan limite emir verilmesi kısıtlanacak; emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirmesi yapılamayacak. Ayrıca emir toplama sürecinde bilgi yayını da sınırlandırılacak.

Borsada Yatırım Yapanlar Yandı! SKP Resmen Yasakladı, KAP'a Bildirildi - Resim : 1

MEVCUT TEDBİRLER DE DEVAM EDECEK

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ADESE paylarında halihazırda uygulanmakta olan açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı ve brüt takas gibi tedbirlerin, yeni getirilen emir paketi uygulamasıyla birlikte geçerliliğini sürdüreceği ifade edildi.

VBTS TEDBİRLERİ DİĞER DÜZENLEMELERDEN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİLİYOR

Açıklamada ayrıca, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin, payın işlem gördüğü pazar ya da diğer düzenlemelerden bağımsız olarak değerlendirildiği vurgulandı. Bu kapsamda, tedbirlerin süresi, diğer işlem kurallarının geçerlilik sürelerinden farklılık gösterebilecek.

Borsada Yatırım Yapanlar Yandı! SKP Resmen Yasakladı, KAP'a Bildirildi - Resim : 2

Öte yandan, SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararıyla sadece BIST 50 endeksinde yer alan hisseler için açığa satış işlemleri serbest bırakılmıştı. Ancak bu işlemlere 23 Mart 2025’ten itibaren geçici olarak yasak getirilmiş ve söz konusu yasak 4 Temmuz 2025 seans sonuna kadar uzatılmıştı. Bu düzenlemelerin dışında kalan hisselerde ise açığa satışa izin verilmiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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