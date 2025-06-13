Emeklinin Gözü Bu Kararda: En Düşük Maaş 35 Bin TL mi Olacak?

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Emekli Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında yalnızca görevdeki memurlara verilen 8.077 TL'lik seyyanen zammın, emekli memurlara da ödenmesi gerektiği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulundu. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre SGK'dan bir ay içinde yanıt bekleyen Çilesiz, olumsuz cevap halinde dava açacağını bildirdi.

EN DÜŞÜK 35 BİN TL

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, söz konusu zammın bugünkü ekonomik koşullarda yaklaşık 20 bin liraya denk geldiğini belirterek, talebin kabul edilmesi durumunda en düşük emekli maaşının 35 bin liraya yükseleceğini söyledi.

Başvurusunda Anayasa'daki eşitlik ilkesine ve ilgili yasal düzenlemelere atıfta bulunan Çilesiz, yalnızca aktif memurlara yapılan seyyanen zammın, emekli memurlara uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu savundu. SGK'ya yaptığı başvuruda, söz konusu ödemenin geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte yapılmasını talep etti.

Kaynak: Sözcü