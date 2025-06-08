Enflasyon Sonrası İlk Rakam: Emekli ve Memurun Maaşındaki Kayıp Belli Oldu

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Ekonomik kriz son yıllarda giderek tırmanıp hayat pahalılığı geçinmeyi gitgide güç hale getirirken, buna oranla yapılan maaş zamları ise enflasyonun çok gerisinde kalıyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 15.09 olarak duyurduğu enflasyon oranlarına göre, 2025'in ilk 5 ayında işçi, memur ve emeklinin alım gücü enflasyon karşısında adeta yok oldu.

Nefes gazetesinden Ali Öztürk'ün haberine göre; bu yıl itibarıyla 22 bin 104 lira alan asgari ücretlinin kaybı 3 bin 336 lirayı gördü. Asgari ücretin alım gücü 18 bin 766 liraya düşerken, en düşük aylık olan 14 bin 469 liranın kaybı ise 2 bin 184 TL olarak hesaplandı. Yani ülkede milyonlarca vatandaşın geliri olan en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK'in enflasyon hesabına göre mayısta 12 bin 284 TL’ye indi.

EMEKLİ VE MEMURUN KAYBI BÜYÜK

En düşük memur emeklisi maaşı olan 19 bin 616 TL'nin bu yıl enflasyon karşısında kaybı ise 2 bin 962 TL oldu. En düşük emekli maaşının alım gücü mayısta 16.654 TL olurken, aile yardımı da dahil 43 bin 698 TL olan en düşük memur maaşında yaşanan kayıp da mayısta 6 bin 595 TL’ye çıktı.

Ülkede yaklaşık 4 milyon memurun ortalama memur maaşı olarak hesaplanan 51 bin liranın kaybı ise geçtiğimiz ay 7 bin 701 TL oldu.

Kaynak: Nefes Gazetesi