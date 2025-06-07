Sadece Türkiye'de Bulunuyor: Koparana ve Avlayana Rekor Ceza

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Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan 125 kilometrekarelik Eber Gölü, 330 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan 56’sı ise sadece bu bölgeye özgü endemik türlerden oluşuyor. Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş’e göre, bu türlerin başında halk arasında “Eber sarısı” olarak bilinen bitki geliyor.

ANADOLU SU KURBAĞASI

Eber Gölü'nün sahip olduğu tek zenginlik bitkilerle sınırlı değil. Bölge, bilim dünyasında özel bir yere sahip olan Anadolu su kurbağasına da ev sahipliği yapıyor. Türk bilim insanları tarafından tanımlanan bu tür, yalnızca Eber, Karamık, Beyşehir ve Eğirdir göllerinde yaşıyor. Bu özelliğiyle dünya çapında oldukça sınırlı bir yayılım gösteriyor.

BENEKLİ KAPLUMBAĞA VE SAZ KEDİSİ TEHDİT ALTINDA

Göldeki hassas ekosistem sadece kurbağalarla değil, benekli kaplumbağa ve saz kedisi gibi nadir canlılarla da destekleniyor. Bu türlerin herhangi birine izinsiz müdahalede bulunmak, doğrudan biyokaçakçılık suçu kapsamında değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Prof. Dr. Erişmiş, bazı dönemlerde biyokaçakçılıkla karşılaştıklarını belirterek, “Türk bilim insanları tarafından dünyaya tanıtılan bir tür. Anadolu su kurbağası, Afyonkarahisar'da Eber ve Karamık göllerinde yaşıyor. Ayrıca Beyşehir ve Eğirdir göllerinde de bulunuyor. Dünya üzerinde sadece bu göllerde yaşıyor. Bazı dönemlerde biyokaçakçılık olabiliyor. Bunun da cezası 557 bin 212 lira” dedi.

Kaynak: AA