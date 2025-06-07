Emekliler e-Devlet'e Akın Etti: SGK Rekor Kırdı
Türkiye'de dijital kamu hizmetleri her geçen gün daha fazla vatandaşın ilgisini çekerken, e-Devlet platformunda en çok tercih edilen hizmetlerin başında SGK emeklilik işlemleri geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart 2025 verilerine göre, SGK uygulamalarının e-Devlet'teki toplam kullanım sayısı 120 milyona yaklaşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. SGK'nın tüm kamu kurumları içerisindeki dijital hizmet payı ise yüzde 14,21 olarak kaydedildi.
EMEKLİLİK SORGULARI ZİRVEDE
e-Devlet'e giriş yapan milyonlarca vatandaş, ilk olarak emeklilik durumlarını sorguluyor. En çok kullanılan SGK hizmeti ise “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” oldu. Bu hizmet, yalnızca Mart 2025 itibarıyla 46 milyon 848 bin kez kullanılarak zirveye yerleşti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği diğer SGK hizmetleri arasında:
“Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”
“4A Emekli Aylık Bilgisi”
“4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme”
“4A Emekli Ödeme Bilgileri” yer aldı.
SGK'NIN HİZMET SAYISI 180'E ULAŞTI
SGK, 2010 yılında e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başlamıştı. Bugün itibarıyla kurumun dijital sistemde sunduğu uygulama sayısı 180'e ulaştı. Bununla da kalmayan SGK, mobil cihazlardan daha hızlı işlem yapılabilmesi için 158 mobil uygulama da geliştirdi.
E-DEVLET KULLANIMI 2 MİLYARI AŞTI
2024 genel verilerine göre, e-Devlet hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 12 milyar sınırına dayandı. Bu işlemlerin içinde SGK'ya ait hizmetlerin kullanımı ise 2 milyar 74 milyonun üzerine çıkarak, tüm hizmetlerin yüzde 17,28’ini oluşturdu.
Mart 2025 itibarıyla e-Devlet’teki tüm kamu hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 843 milyon 689 bin olarak kaydedilirken, aynı dönemde SGK hizmetleri 120 milyona yakın bir kullanımla platformun en çok tercih edilen hizmetlerinden biri olmayı sürdürdü.