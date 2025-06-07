Emekliler e-Devlet'e Akın Etti: SGK Rekor Kırdı

E-DEVLET KULLANIMI 2 MİLYARI AŞTI

2024 genel verilerine göre, e-Devlet hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 12 milyar sınırına dayandı. Bu işlemlerin içinde SGK'ya ait hizmetlerin kullanımı ise 2 milyar 74 milyonun üzerine çıkarak, tüm hizmetlerin yüzde 17,28’ini oluşturdu.

Mart 2025 itibarıyla e-Devlet’teki tüm kamu hizmetlerinin toplam kullanım sayısı 843 milyon 689 bin olarak kaydedilirken, aynı dönemde SGK hizmetleri 120 milyona yakın bir kullanımla platformun en çok tercih edilen hizmetlerinden biri olmayı sürdürdü.