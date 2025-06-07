Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem! Dev Şirketler Peş Peşe Sıraya Girdi
Kripto para piyasalarında dikkat çeken yeni bir dönem başlıyor. Bitcoin, artık sadece bireysel yatırımcıların değil, kurumsal şirketlerin de gözdesi haline geldi. Son dönemde giderek daha fazla şirket, bilançolarına Bitcoin’i dahil etmeye başlarken, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca dolarlık bir fon hareketine neden olabileceği öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik büyüme hızının yavaşladığı bu dönemde, kasasında yüklü miktarda nakit barındıran ve alternatif yatırım arayışında olan şirketler, gözünü Bitcoin’e çevirdi. Geleneksel finans araçlarının yanında kripto varlıklara da yönelen şirket sayısı hızla artarken, bu tercihin bir trendden öte stratejik bir dönüşüm olduğuna dikkat çekiliyor.
80 ŞİRKET BİRDEN GEÇTİ
Bernstein Research tarafından yayımlanan son rapora göre, bugüne kadar 80 şirket resmi olarak “Bitcoin standardı”na geçti. Bu şirketler, toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 3,4’lük kısmını elinde bulunduruyor. Listenin başını ise 554 bin adet Bitcoin ile Strategy firması çekiyor. Şirketin performansı son 12 ayda yalnızca Bitcoin'i değil, S&P 500 ve teknoloji devlerini de geride bıraktı.
Geçtiğimiz ay GameStop, bilançosuna 500 milyon dolarlık Bitcoin eklediğini açıklayarak bu trende dahil oldu. Trump Media & Technology Group ise 2,5 milyar dolarlık Bitcoin rezervi oluşturmak amacıyla fon toplamaya hazırlandığını duyurdu. Ancak piyasa tepkisi beklenenin altında kaldı. GameStop hisseleri haberin ardından ilk etapta yükselse de yüzde 10’luk bir geri çekilme yaşadı.
YENİ YAPILAR BITCOIN'E ODAKLANIYOR
Nisan ayında ise dikkat çekici bir başka gelişme yaşandı. Cantor Equity Partners isimli SPAC şirketi, kripto firması Twenty One Capital ile birleşerek tamamen Bitcoin odaklı bir holding yapısına dönüştü. Bu dönüşümün ardından şirket hisseleri yalnızca ilk haftada yüzde 500’e yakın değer kazandı.
330 MİLYAR DOLARLIK KURUMSAL FON BEKLENTİSİ
Bernstein’ın öngörüsüne göre, kurumsal şirketlerin Bitcoin’e olan ilgisi 2029 yılına kadar yaklaşık 330 milyar dolarlık bir fon akışını beraberinde getirebilir. Bu rakamın 124 milyar dolarlık kısmının Strategy firmasından gelmesi bekleniyor.
'RİSKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'
Ancak uzmanlar, Bitcoin yatırımının her şirket için uygun olmayabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek fiyat oynaklığı, finansal yapısı zayıf olan şirketler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Raporda, Bitcoin yatırımı yapmayı düşünen firmaların düşük borçluluğa ve en az 100 milyon dolarlık nakit rezervine sahip olmaları gerektiği vurgulanıyor.
Geçmişte Tesla gibi dev firmalar bu alana adım atsa da, bazı büyük şirketler temkinli tavrını sürdürüyor. Son olarak Meta'nın hissedarları, şirketin Bitcoin yatırımı planını reddederken; daha önce Amazon ve Microsoft'ta da benzer teklifler destek bulmamıştı.