Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem! Dev Şirketler Peş Peşe Sıraya Girdi

'RİSKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Ancak uzmanlar, Bitcoin yatırımının her şirket için uygun olmayabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek fiyat oynaklığı, finansal yapısı zayıf olan şirketler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Raporda, Bitcoin yatırımı yapmayı düşünen firmaların düşük borçluluğa ve en az 100 milyon dolarlık nakit rezervine sahip olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Geçmişte Tesla gibi dev firmalar bu alana adım atsa da, bazı büyük şirketler temkinli tavrını sürdürüyor. Son olarak Meta'nın hissedarları, şirketin Bitcoin yatırımı planını reddederken; daha önce Amazon ve Microsoft'ta da benzer teklifler destek bulmamıştı.